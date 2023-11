Sem conseguir voltar a vencer, Vojvoda busca explicações para momento do Fortaleza

Após estar duas vezes na frente do placar, o Fortaleza apenas empatou com o Botafogo. No elenco e na comissão técnica o sentimento foi de decepção. Ainda buscando explicações após a partida, o treinador tricolor, Juan Pablo Vojdvoda, mostrou abatimento com mais um jogo sem vitória. Para o treinador, ainda não dá para ter um diagnóstico preciso sobre o que está acontecendo com o time, que não vence a nove jogos.

"Estou vendo e analisando que não se encontra uma resposta única para isso. Parte tática, física, emocional. Acho que o futebol é um todo. Não quero encontrar desculpas que jogamos muitas partidas, que o objetivo principal se foi, que era a Sul-Americana. Isso afeta. Estamos no final de um ano muito difícil, com muitos objetivos. Acho que tenho que encontrar as soluções que ainda não encontrei nas últimas seis, sete partidas. Mas encontramos em mais de 60 partidas", disse.

O Tricolor de Aço chegou aos 44 pontos e ocupa a 11ª colocação. Agora com o mesmo número de jogos que todos os adversários, o Leão tem 3 pontos de vantagem na zona de classificação da Sul-Americana, e 6 para o primeiro time que abre o Z4.

Sobre a pontuação, o treinador relembrou a campanha do time em 2022, quando o Leão saiu da zona de rebaixamento para a pré-Libertadores.

"Ano passado aconteceu esse momento no início do Brasileirão. Agora está acontecendo em outro momento. E o que aconteceu com o Fortaleza talvez tenha acontecido com outros times. Temos que procurar soluções. Estamos em uma posição na tabela que temos que ter cuidado. Temos que ter inteligência e equilíbrio para essas partidas. Temos Palmeiras, Bragantino, Goiás e Santos. O planejamento é a próxima partida. Com poucos dias de descanso, temos que planejar bem - completou.