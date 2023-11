Fortaleza x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Botafogo cumprem jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar nesta quinta-feira (23) às 19h00 na Arena Castelão. As duas equipes estão há um longo período sem vencer e ainda lutam por objetivos na tabela. O Tricolor quer assegurar os 46 pontos e uma vaga na Sul-Americana, já o Alvinegro carioca joga pelo título da Série A.

Sem vencer há sete rodadas, o Leão do Pici é o 12º colocado na tabela com 43 pontos. No último jogo, também em casa diante da torcida, a equipe saiu derrotada diante do Cruzeiro por 1x0.

Já o Botafogo não vence há seis partidas. Por isso, o ex-treinador Lúcio Flávio foi demitido e Tiago Nunes assumiu o posto. A equipe liderou a tabela de classificação durante grande parte do campeonato, mas a seca de vitórias fez com que o time fosse ultrapassado pelo Palmeiras. Hoje, o Alvinegro é vice-líder da competição com 60 pontos conquistados.

Transmissão

O canal fechado Premiere transmite o jogo com exclusividade na TV. Já no rádio, a Verdinha passa todas as emoções da partida com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

Após a última derrota contra o Cruzeiro, a distância da equipe tricolor para a zona de rebaixamento voltou a diminuir, agora é de cinco pontos. Mesmo assim, as chances de rebaixamento são de apenas 1,4%, já as de vaga na Sul-Americana são de 82,2%. Para garantir seus objetivos, o Leão tem uma sequência difícil pela frente de equipes que brigam pelo título: Botafogo, Palmeiras e Bragantino.

Durante a semana a equipe treinou no Centro de Excelência Alcides Santos, sem viagens no meio da preparação, já que o último jogo da equipe também foi em casa. Juan Pablo Vojvoda pôde comandar três atividades no Pici antes da bola rolar nesta quinta-feira.

O treinador argentino tem um retrospecto negativo diante do estreante Tiago Nunes, que já comandou o Ceará. Os treinadores se enfrentaram em três oportunidades, com dois empates e uma vitória a favor de Tiago Nunes, que foi a goleada por 4x0 do Vovô na Série A de 2021.

Para o duelo desta quinta, Vojvoda não tem problemas em relação a suspensos. Os únicos desfalques da equipe devem ser Hércules, Zanocelo e Amorim, entregues ao Departamento Médico. Dessa maneira, o Leão vai a campo com força máxima.

Como chega o Botafogo | Ausências e dúvidas

Sem vencer há seis rodadas, o Botafogo tem a terceira pior campanha do 2º turno do Brasileirão. O treinador Tiago Nunes chegou para tentar recuperar a ponta da tabela e conquistar o título Brasileiro de 2023.

Na última partida, o time carioca empatou em 2x2 contra o Bragantino, depois de vir de derrotas de virada para Grêmio e Palmeiras e um tropeço diante do Vasco no meio. A última vitória do Botafogo foi há mais de um mês, contra o já rebaixado América-MG, por 2x1.

A equipe teve mais tempo para trabalhar com o novo comandante. Tiago Nunes teve uma semana de atividades antes do duelo contra o Fortaleza, e ainda conta com o retorno importante do atacante Tiquinho Soares, que esteve presente nos últimos treinos da equipe. O foco do treinador nesse começo de trabalho foi em retomar a confiança dos atletas, ele não deve fazer mudanças na equipe.

O Botafogo também não tem baixas por suspensão. Seguem de fora apenas Patrick de Paula e Rafael (em recuperação de lesão).

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, João Ricardo; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo, Victor Sá; Tiquinho Soares (Diego Costa). Treinador: Tiago Nunes.

Ficha Técnica | Fortaleza x Botafogo

Local: Arena Castelão

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 23/11/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA)