Análise: Fortaleza vacila, cede empate na etapa final e pontos perdidos podem custar caro

Para o Fortaleza, vencer o Botafogo era vital no Castelão na noite desta quinta-feira. Afinal, quebraria a incômoda sequência de 7 jogos sem vencer e se garantiria matematicamente na Série A se chegasse aos 46 pontos.

Mas o Tricolor de Aço 'cochilou' na etapa final e cedeu o empate ao cambaleante Botafogo, aos 33 do 2º tempo.

Etapa final essa que foi sonolenta, muito por culpa do Fortaleza, que sentou na vantagem de 2 a 1 construída no bom 1º tempo que fez.

O time funcionou com formação bem semelhante a que perdeu para o Cruzeiro no sábado anterior, com Vojvoda apostando outra vez em Calebe no meio no lugar de Pochettino, e acertando, com ele dando duas assistências, para os gols de Pikachu e Guilherme.

Legenda: Após saídas de titulares como Lucero, que sentiu a coxa, o Leão caiu de rendimento no jogo Foto: KID JUNIOR / SVM

A vitória no 1º tempo poderia ser mais elástica, mas o time perdeu chances, e voltou para o 2º tempo claramente para segurar o resultado, muito pela falta de confiança que os 7 resultados anteriores traziam.

Parou de jogar

Inexplicavelmente o Fortaleza parou de jogar na etapa final. Sem intensidade, tentou segurar o resultado, deixou a bola com o Botafogo, que pouco fez para empatar aos 33 minutos até o escanteio que foi aproveitado por Danilo Barbosa. O time carioca era inseguro, lento e não conseguia criar nada, mas ainda assim chegou ao empate, pela passividade leonina.

Depois do gol, o jogo ficou aberto, com as duas equipes inseguras e qualquer um poderia ver vencido.

Mais uma vez os que entraram não produziram, como Marinho, Pochettino, Galhardo e Escobar.

E defensivamente o time falhou de novo. O gol de Britez no 1º tempo é bizarro, sinal da intranquilidade que o time vive.

E o segundo, mais uma falha da bola parada, com o jogador botafoguense subindo sem marcação.

E agora?

O empate fez o Fortaleza chegar aos 44 pontos. E restando 4 rodadas, tem 3 pontos de vantagem para o 15º colocado, o Vasco, 1º time fora da zona de classificação para a Sul-Americana, e 6 na frente do Bahia, time que abre o Z4.

A vantagem para a zona de rebaixamento não pode ser desprezada, mas os 2 pontos perdidos contra o Botafogo podem fazer falta, já que os dois próximos jogos do Leão são duríssimos: contra o líder Palmeiras (domingo no Castelão) e o Bragantino, 3º colocado (dia 30, no Nabi Abi Cheddid).

Se não pontuar, o Leão corre risco de nas 2 rodadas finais contra Goiás (em casa) e Santos (fora), estar em situação complicada e com a pressão lá em cima. O alerta está ligado.