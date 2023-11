Athletico-PR X Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Arena da Baixada vai ser o palco do confronto entre Athletico-PR e Fortaleza, válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (8) a partir das 20h (horário de Brasília). Na reta final de temporada, o Furacão ainda tenta vaga na Libertadores, já o Leão viu as chances de G-6 se distanciarem nas últimas rodadas.

As equipes estão separadas por sete pontos na tabela de classificação. O Athletico é o 7º colocado com 49 pontos, já o Fortaleza segue na 9ª colocação com os mesmos 42 pontos.

Nas últimas duas rodadas, o Rugro-Negro paranaense foi derrotado por Corinthians e Palmeiras, as duas partidas disputadas fora de casa. A última vitória do Furacão foi contra o América-MG na 29ª rodada da competição. Mesmo assim, a equipe ainda segue colada no G-6. Apenas quatro pontos separam o Athletico do Flamengo.

Já o Fortaleza vem de quatro derrotas seguidas na Série A. Nessa sequência, o o time perdeu para Vasco, Bahia, Atlético-MG e Flamengo. A última vitória do Leão também foi contra o Coelho, no último dia 08 de outubro. O Tricolor ainda tem um tabu pela frente: jamais venceu o Athletico jogando em Curitiba.

Transmissão

O jogo será transmitido pela TNT Sports, na TV fechada; Cazé TV, no YouTube e Furacão Play, serviço de streaming. Na rádio, a Verdinha também passa todos os detalhes da partida com tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Athletico-PR | Ausências, dúvidas e retornos

O momento do Athletico-PR é instável. Fora de casa, a equipe não conseguiu resultados positivos, mas a diretoria rubro-negra ainda pede pelo apoio do torcedor no sonho de conseguir vaga no G-6 do Brasileirão.

Dentro da Arena da Baixada o desempenho do Furacão é positivo. Como mandante, o time tem apenas uma derrota durante toda esta Série A.

🎥🔴⚫️ Veja as imagens dos trabalhos desta segunda-feira, no CAT Caju. Quarta tem Athletico x Fortaleza!



Veja mais no https://t.co/9OSIdWwgHT #Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/tN6r3ED4PR — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 6, 2023

Para conseguir o resultado diante do Fortaleza, o técnico Wesley Carvalho conta com o retorno do atacante Cuello, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Por outro lado, a equipe vai sofrer com quatro baixas, três delas no sistema defensivo. O zagueiro Cacá e o lateral esquerdo Esquivel levaram o terceiro amarelo e estão fora do jogo, o defensor Kaique Rocha saiu de campo com dores na coxa e também é desfalque. No ataque, Pablo também é baixa com dores musculares. Madson, Fernando, Vidal e Vitor Roque também seguem no Departamento Médico.

Como chega o Fortaleza | Ausências, dúvidas e retornos

Pressionado por vitórias na Série A, o Fortaleza tem pela frente mais um grande desafio. Há um mês sem vencer na temporada, o time de Vojvoda enfrenta mais uma sequência de dois duelos fora de casa dentro de uma maratona de jogos na reta final de campeonato, já que ainda tem duas rodadas a menos para serem disputadas.

O Leão já entrou em campo 70 vezes no ano, é equipe da Série A com mais partidas disputadas em 2023. Por isso, a expectativa é que Vojvoda volte a fazer mudanças na escalação titular pensando em minimizar os desgastes físicos no elenco. O time teve duas sessões de treinos antes da bola rolar.

O Tricolor não vai poder contar com o atacante Imanol Machuca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já no Departamento Médico estão Hércules, Zanocelo e Tobias Figueiredo. O único retorno na equipe é de Calebe, o meia se recuperou de um edema na posterior da coxa e volta a ser opção.

Palpites

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Fernandinho, Thiago Heleno e Matheus Felipe; Cuello, Erick, Alex Santana e Canobbio; Zapelli, Vitor Bueno e Rômulo. Técnico: Wesley Carvalho.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto, Pochettino (Calebe) ; Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha técnica | Athletico-PR X Fortaleza

Local: Arena da Baixada, Curitiba

Data: 08/11/2023

Horário: 20h (horário de Brasília)

Transmissão: TNT Sports, Cazé TV, Furacão Play, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)