Brítez volta aos treinos do Fortaleza; Kauan e Cristovam também se apresentam

Tricolor estreia na temporada no dia 11 de janeiro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:44)
Jogada
Legenda: Brítez, zagueiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Mais três atletas se apresentaram para as atividades do Fortaleza nesta segunda-feira (5). O destaque vai para o zagueiro Emanuel Brítez, que passou longo tempo no departamento médico, e retomou os trabalhos com o restante do elenco. Além dele, compareceram também o volante Kauan e o zagueiro Cristovam.

O defensor, que é um dos líderes do grupo, passou por uma cirurgia na região pulmonar no último dia 7 de dezembro. Ele desfalcou o Tricolor na reta final da temporada passada após ser diagnosticado com pneumonia. O atleta entrou em campo pela última vez no dia 5 de outubro, quando o Leão do Pici venceu o Juventude em duelo do Campeonato Brasileiro.

Já o volante estava emprestado ao Atlético-GO, enquanto o outro zagueiro foi promovido da base para o profissional. O Fortaleza se reapresentou no último dia 29 de dezembro. A equipe estreia em 2026 pelo Campeonato Cearense, quando enfrenta o Ferroviário no dia 11 de janeiro. 

Jogada

Crisneive Silveira Há 8 minutos
