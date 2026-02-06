Diário do Nordeste
Abertura dos Jogos de Inverno 2026 tem Mariah Carey, Bocelli e Brasil ovacionado; veja fotos

Lucas Pinheiro foi o porta-bandeira do Time Brasil

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:49)
Jogada
Legenda: Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026.
Foto: Gabriel Heusi/COB

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 foram oficialmente abertos nesta sexta-feira (6). No estádio San Siro, em Milão, a cerimônia contou com atrações de destaque, como a cantora Mariah Carey e o tenor italiano Andrea Bocelli. As duas tochas foram acesas por volta das 19h30 (23h30 no horário local). A cerimônia teve duração de cerca de 3h30.

O Brasil foi um dos países mais aplaudidos no desfile das delegações, liderado pelo porta-bandeira Lucas Pinheiro, que animou o público com passinhos, mortal e um uniforme inovador. Em Cortina d’Ampezzo, na cerimônia paralela, Nicole Silveira teve a missão de conduzir a delegação brasileira e também levantou a torcida. A convite do Comitê Olímpico Internacional (COI), a ginasta Rebeca Andrade participou do encerramento do desfile carregando a bandeira olímpica. 

A cerimônia teve início com imagens que destacavam diferentes regiões da Itália, com paisagens cobertas de neve e referências à moda, ao design e à gastronomia do país. Um vídeo de cerca de dois minutos apresentou essa identidade italiana antes da contagem regressiva que abriu oficialmente o espetáculo, iniciado com uma homenagem ao pintor e escultor Antonio Canova.

O momento mais aguardado veio por volta das 16h15. Vestida de branco, Mariah Carey subiu ao palco e arrancou aplausos entusiasmados ao encerrar sua performance. Logo depois, foi anunciada a presença do presidente italiano, Sergio Mattarella.

Após as saudações oficiais, o público acompanhou uma apresentação dedicada ao estilista Giorgio Armani. Em seguida, o ator Pierfrancesco Favino recitou o poema “El infinito”, de Giacomo Leopardi. Às 16h25, todo o estádio se levantou para entoar Fratelli d’Italia, o hino nacional, interpretado pela cantora e vencedora do Globo de Ouro Laura Pausini.

O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Milão-Cortina 2026, Giovanni Malagò, foi o primeiro a discursar durante a cerimônia. Na sequência, a presidente do COI, Kirsty Coventry, tomou a palavra. Primeira mulher e primeira africana a comandar o Comitê Olímpico Internacional, a ex-nadadora deu as boas-vindas aos participantes, com destaque para os atletas que disputarão o evento.

VEJA IMAGENS:

anéis
Legenda: Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026.
Foto: Gabriel Heusi/COB

bandeira
Legenda: Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026.
Foto: Gabriel Heusi/COB

atletas
Legenda: Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026.
Foto: Gabriel Heusi/COB

atletas
Legenda: Cerimônia de Abertura em Livigno.
Foto: Rafael Bello/COB

inverno
Legenda: Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Foto: Gabriel Heusi/COB
Foto: Gabriel Heusi/COB

atleta
Legenda: Entrada do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026.
Foto: Gabriel Heusi/COB

cantora
Legenda: Mariah Carey cantou na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026.
Foto: Gabriel Heusi/COB

inverno
Legenda: Cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno Milão Cortina 2026.
Foto: Gabriel Heusi/COB

 

 

