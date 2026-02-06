Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia Paulinho: lateral de 20 anos já treina e pode estrear no Clássico-Rei

Jogador foi formado nas categorias de base do Vasco e tem passagem pela Seleção de Base

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Paulinho, novo jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou a contratação de Paulinho. O lateral-direito chega em definitivo até o fim de 2030. Regularizado e já treinando com o restante do elenco, o atleta poderá estrear no primeiro Clássico-Rei do ano. O atleta foi um dos destaques da categoria de base do Vasco e celebrou o acerto com o Tricolor do Pici.

"Muito feliz em vestir as cores do Fortaleza, um clube gigante e que vem crescendo nos últimos anos. É uma grande chance também para mim para eu crescer na carreira, fico muito feliz e agradecido por acreditarem no meu futebol e no meu potencial. Vou fazer de tudo para entregar meu melhor para a equipe", afirmou o atleta. 

Pelo Vasco, o jogador atuou em seis partidas no elenco profissional e marcou um gol no Campeonato Carioca de 2025. O atleta também tem passagem pela Seleção Brasileira de base, onde foi Campeão do Sul-Americano Sub-20 em 2025. 

Este ano, o atleta de 20 anos vai disputar quatro competições pelo Tricolor do Pici: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série B. 

FICHA TÉCNICA

  • Nome: Paulo Ricardo da Silva Babilônia
  • Data de nascimento: 23/05/2005 - 20 anos
  • Naturalidade: Tefé-AM
  • Posição: Lateral-direito
  • Clubes: Vasco-RJ e Fortaleza.

