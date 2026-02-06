Fortaleza anuncia Paulinho: lateral de 20 anos já treina e pode estrear no Clássico-Rei

O Fortaleza anunciou a contratação de Paulinho. O lateral-direito chega em definitivo até o fim de 2030. Regularizado e já treinando com o restante do elenco, o atleta poderá estrear no primeiro Clássico-Rei do ano. O atleta foi um dos destaques da categoria de base do Vasco e celebrou o acerto com o Tricolor do Pici.

"Muito feliz em vestir as cores do Fortaleza, um clube gigante e que vem crescendo nos últimos anos. É uma grande chance também para mim para eu crescer na carreira, fico muito feliz e agradecido por acreditarem no meu futebol e no meu potencial. Vou fazer de tudo para entregar meu melhor para a equipe", afirmou o atleta.

Pelo Vasco, o jogador atuou em seis partidas no elenco profissional e marcou um gol no Campeonato Carioca de 2025. O atleta também tem passagem pela Seleção Brasileira de base, onde foi Campeão do Sul-Americano Sub-20 em 2025.

Este ano, o atleta de 20 anos vai disputar quatro competições pelo Tricolor do Pici: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série B.

FICHA TÉCNICA

Nome: Paulo Ricardo da Silva Babilônia

Data de nascimento: 23/05/2005 - 20 anos

Naturalidade: Tefé-AM

Posição: Lateral-direito

Clubes: Vasco-RJ e Fortaleza.