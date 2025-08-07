Breno Lopes projeta duelo com o Botafogo e espera Castelão lotado: 'Voltar a criar esse fator casa'

Destaque do Fortaleza e sendo titular absoluto na ponta esquerda desde quando Renato Paiva assumiu o Leão, Breno Lopes falou sobre o seu momento vivido no Tricolor, projetou a partida contra o Botafogo neste sábado (10) e comentou sobre Moisés, que se recupera de lesão na coxa, e deve brigar por titularidade na posição na sequência da temporada.

Acho que nós atacante sempre trabalhamos para isso, para tá podendo ajudar e fazendo gols. Quando não dá, a gente tenta ajudar de outra maneira, mas acho que nos últimos jogos os gols nossos têm sido dos atacantes, tanto do Deyverson, Marinho e eu agora. Então é isso é bom. A gente vem trabalhando isso também com o Paiva a nossa ação ofensiva. Então fico feliz de ter marcado. Infelizmente a gente acabou no final ali cedendo o empate, mas acho que a postura foi muito interessante contra o Corinthians, tendo em vista que não é fácil jogar lá. E agora a gente trazer pro para sábado, né, dentro da nossa casa, o torcedor tem comprado essa ideia de estar junto com a gente, que eles são importantes e a gente vai fazer de tudo para buscar a vitória. Breno Lopes Atacante do Fortaleza

Legenda: Breno Lopes foi o autor do gol no empate contra o Corinthians na Neo Química Arena Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ainda sobre o duelo neste sábado (10), válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 na Arena Castelão, Breno ressaltou a importância da presença da torcida para apoiar o clube. Vale ressaltar que, diferente das outras temporadas nas quais o Fortaleza apresentou média de público alta, neste ano o Fortaleza só teve público superior a 30 mil somente uma vez na Série A 2025.

Nesse sábado (a torcida) vai prestigiar. Já temos quase 20.000 pessoas confirmadas no jogo para que o Fortaleza possa conseguir voltar a vencer dentro da competição. Acho que o torcedor ele tem feito a sua parte. É um momento muito difícil, então a gente entende a cobrança. A gente tem um elenco muito bom e que não é para est brigando nessa posição do do campeonato, mas a nossa realidade é essa hoje. Então, eles entenderam que do nosso lado, nos ajudando vai ser mais fácil pra gente poder sair dessa situação. Então a gente tem que voltar a criar esse fator casa, é essencial para que os adversários venham aqui e sofram. Ano passado a gente terminou invicto o campeonato em casa, todos os adversários quando vem jogar aqui sabem da dificuldade e tem que voltar a vencer jogos para que a gente possa ter confiança. O Fortaleza não é clube para estar brigando nessa situação da tabela. Breno Lopes Ponta do Fortaleza

RECUPERAÇÃO DE MOISÉS E BRIGA POR TITULARIDADE

Desde a chegada de Paiva, sendo a estreia do treinador português no empate com o Bahia na Arena Castelão, o atacante foi titular em todos os jogos na Era Paiva, até o momento. Mesmo com a titularidade absoluta, a recuperação de Moisés vem sendo acompanhada pela torcida, que aguarda o retorno do ponta após quatros meses de fora por lesão na coxa. Breno Lopes comentou sobre a volta do companheiro de equipe lesionado e, consequentemente, da briga pela posição, quando Moisés estiver 100%

"Acho que quem ganha com isso é o Fortaleza e o torcedor. Essa lesão do Moisés acabou me prejudicando também porque eu acabei quando eu machuquei, eu voltei logo e acabei jogando muitos jogos ainda com dor. Então quando tá o Moisés ali a gente tem essa troca. Às vezes, o momento dele é melhor que o meu e ele joga. Às vezes, o meu momento é bom, então isso ajuda, fica uma competitividade boa. E quando ele não está disponível, acaba sobrecarregando porque os professores contam comigo. Como eu falei, eu sempre vou colocar à disposição para ajudar o Fortaleza. Só que e muitas vezes a gente joga muito jogos em sequência acaba desgastando. Então eu sou o que mais tô interessado em ver o Moisés voltar porque é um jogador diferenciado, sou muito fã dele e sei que quando ele voltar ele vai ajudar muito a gente, vai ser bom pro clube. Não tenho problema nenhum, vaidade nenhuma. Acho que quanto mais jogadores bons, melhor. Eu tô ansioso pela volta dele e espero que os que chegaram (Reforços como Bareiro e Herrera) também possam nos ajudar.", afirmou Breno Lopes.

* Sob supervisão de Vladimir Marques