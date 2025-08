Jogando no Castelão pela Série A, Fortaleza teve mais 30 mil torcedores no estádio somente uma vez em 2025

Com a temporada abaixo das expectativas dentro dos gramados, o Fortaleza também passa por um problema incomum em relação aos últimos anos: a baixa presença de torcedores no estádio. Dono da apenas 13ª melhor média do público do Série A do Campeonato Brasileiro, com 20.124 torcedores em nove jogos até o momento como mandante, o Leão colocou mais de 30 mil torcedores no Castelão somente uma vez na competição, que foi no Clássico-Rei vencido pelo Ceará.

Ao traçar um paralelo com as temporadas na Série A, este ano vem sendo, de forma disparada, a pior marca do Tricolor desde 2019, sem considerar 2020 e 2021 que foram afetados pela pandemia do COVID-19, quando subiu à elite nacional. Em 2022, 2023 e 2024, o Leão alcançou a incrível marca de colocar mais de 1 milhão de torcedores no ano, superando a média de 30 mil torcedores presentes. Ainda sobre o ano passado, como prova da sinergia entre torcida e clube, o Leão terminou o Campeonato Brasileiro invicto em jogos como mandante.

Já neste ano, entretanto, das nove partidas disputadas em solo cearense pela Série A, o Fortaleza tem como retrospecto três vitórias, três empates e três derrotas. Com esse desempenho equilibrado em jogos sob seus domínios e sem vencer sequer uma partida fora de casa até o momento, o Fortaleza briga contra o rebaixamento neste Campeonato Brasileiro, após começo de ano turbulento e que acarretou, inclusive, na troca do comando técnico do time para entrar Renato Paiva no lugar de Juan Pablo Vojvoda.

Visando virar a chave e voltar a fazer valer o mando de campo, com o apoio do torcedor, o Fortaleza volta a campo no sábado (9), quando recebe o Botafogo na Arena Castelão, às 20h30, pela 19ª rodada do Brasileirão. Buscando retomar a confiança da torcida, o Leão do Pici recebe o atual campeão da Libertadores e brasileiro com uma expectativa de bom público na partida. Vale ressaltar, o Tricolor tem 15 pontos em 17 rodadas, e pode sair na zona de rebaixamento, na qual ocupa 18ª colocação da classificação.

PROMOÇÃO DE INGRESSOS

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Botafogo, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2025, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta terça-feira (5), às 14h, com ingressos a partir de R$ 10

* Sob supervisão de João Bandeira Neto