Distância do Fortaleza para sair do Z4 aumenta para 3 pontos após fim da 18ª rodada

A 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi encerrada com o jogo desta segunda-feira (4), entre Santos e Juventude no Morumbis. E após a vitória do time santista por 3x1, o Z4 da Série A mudou e a diferença do Fortaleza para deixar a zona de rebaixamento aumentou. Agora, a distância para sair da zona incômoda é de 3 pontos.

Isso porque, o Leão terminou a rodada em 18º com 15 pontos, mas viu o Santos chegar a 18 e deixar o Vitória, também com 18, em 16º, primeiro time fora do Z4. Quem entrou no Z4 foi o Vasco, com 15.

Legenda: Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Reprodução / flashscore

Por aproveitamento

O detalhe é que o Fortaleza tem um jogo a menos que o Vitória, mas um a mais que o Vasco. Por isso a colocação real dos times só será conhecida após os jogos atrasados e estarem com o mesmo número de partidas. Mas por aproveitamento, o Leão tem a 18ª campanha, com 29% de aproveitamento, contra 33% do Vitória e 31% do Vasco.