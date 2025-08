Moisés posta vídeo treinando no Fortaleza; veja prazo de recuperação do atacante

O atacante Moisés, do Fortaleza, publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece correndo no gramado do Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Tricolor do Pici. O jogador se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

De acordo com informações do departamento médico do Fortaleza, Moisés pode retornar aos gramados ainda neste mês de agosto. O jogador está em um processo de atividades de fortalecimento para que seja reintegrado ao elenco, em cerca de duas semanas.

Moisés está em tratamento da lesão desde o mês de abril. Em partida contra o Internacional, enquanto comemorava um gol que posteriormente foi anulado, Moisés foi empurrado pelo companheiro de equipe Deyverson e saiu de campo chorando.

O atacante de 28 anos soma 19 partidas, quatro gols e duas assistências com a camisa do Fortaleza na temporada 2025. Ele não atua desde o dia 13 de abril, mas é muito querido pela torcida tricolor, que aguarda a sua volta ao time de Renato Paiva.