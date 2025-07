Moisés deve voltar a treinar no Fortaleza ainda em agosto; veja prazo de recuperação de lesionados

O Fortaleza atualizou a situação médica e o prazo de recuperação dos cinco jogadores que estão no Departamento Médico em boletim divulgado nesta quarta-feira (30). A previsão é de que Moisés retome as atividades com o restante do grupo no fim de agosto. Além dele, o Dr. Roberto Oliveira também detalha as situações de Pochettino, Brítez, João Ricardo e Brenno Fraga.

Moisés sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após lance com Deyverson, enquanto comemorava o gol contra o Internacional, no início do Brasileirão. O médico explica a condição do jogador.

"Em tratamento desde abril, tem apresentado boa resposta nos tratamentos nas últimas semanas, inclusive com exames de imagens de controle. Isso permite que ele tenha apresentado boas respostas nas últimas semanas, com evolução positiva. Isso permite que o atleta tenha uma evolução de duas a três semanas de atividades de fortalecimento da região para que ele seja reintegrado ao elenco.”

Já Pochettino sentiu o joelho no duelo contra o Bragantino. O meia foi diagnosticado com um estiramento ligamentar na região e deve retornar apenas em setembro.

"Lesão é estável, de tratamento conservador. Prazo de recuperação de três a cinco semanas”, explicou o médico.

Já o zagueiro Brítez apresentou um edema muscular na posterior da coxa direita durante o treinamento.

"Prazo de recuperação de duas a três semanas e o atleta tem apresentado uma excelente resposta nos últimos dias", detalhou Dr. Roberto Oliveira.

O médico também atualiza as situações dos goleiros João Ricardo, que sofreu fratura na mão esquerda, e Brenno Fraga, que lesionou a mão direita. As duas lesões ocorreram no primeiro Clássico-Rei do Brasileiro.

"Atleta tem evoluído muito bem nas duas primeiras semanas, mas essa é uma lesão que tem prazo de recuperação mínimo de quatro semanas de evolução, que são acompanhadas pelas respostas do atleta e por exames de controle", afirmou sobre João Ricardo.

A situação de Brenno é semelhante: "Essa lesão necessita de prazo de pelo menos seis semanas, que serão controlados por exames de imagem e recuperação do atleta.”