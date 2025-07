Fortaleza só venceu um dos 6 confrontos diretos na Série A; veja retrospecto

O Fortaleza perdeu para o Grêmio por 2x1 na última terça-feira (29), em Porto Alegre (RS), em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A derrota evidencia a dificuldade para equipe cearense em pontuar em confrontos diretos na luta contra o rebaixamento.

Em 6 jogos, o Leão só ganhou um, perdendo 4 e empatando outro. De 18 pontos disputados, o time só conquistou 4. O aproveitamento do Fortaleza é de apenas 22,2%.

18º com 14 pontos, o Tricolor só venceu o Juventude (19º com 11), empatou com o Sport (20º com 5), e perdeu para Grêmio (14º com 20), Vitória (17º com 17), Vasco (16º com 15), e Santos (17º com 15).

Retrospecto

Sport 0x0 Fortaleza

Vitória 2x1 Fortaleza

Fortaleza 5x0 Juventude

Vasco 3x0 Fortaleza

Fortaleza 2x3 Santos

Grêmio 2x1 Fortaleza