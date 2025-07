Renato Paiva quer Fortaleza impositivo e comenta lances de pênaltis: 'Erro coletivo'

O técnico Renato Paiva lamentou a derrota do Fortaleza para o Grêmio, mas valorizou o esforço dos jogadores mesmo após o 2 a 0. Braithwaite converteu, e Deyverson descontou para o Tricolor em duelo do Campeonato Brasileiro. O Leão quase conseguiu o empate nesta terça-feira (29), em Porto Alegre. O português reforçou a ideia de querer um grupo que proponha o jogo e comentou sobre as penalidades envolvendo o goleiro Magrão.

O Fortaleza saiu atrás no placar após dois lances de faltas cometidas pelo goleiro do Tricolor. O técnico defendeu o atleta e ressaltou que o erro foi coletivo.

“Não quero um time que reage. Se estamos a reagir, é porque estamos dando iniciativa ao adversário. Estamos a reagir ao que está a acontecer no jogo. Eu quero que a minha equipe dite as leis do que acontece no jogo. Basicamente o que aconteceu depois do segundo gol do Grêmio”, afirmou.

“Poderia dizer que é um erro individual, mas é coletivo. A bola chega à área porque deixamos que chegasse e criamos condições para que ela chegasse. Não gosto de individualizar as ações. O erro é coletivo. Os dois gols refletem a nossa má entrada no jogo”, completou.

Para Renato Paiva, a equipe evoluiu após ficar atrás no placar. Conseguiu diminuir com Deyverson e podia ter empatado.

“Fizemos uma grande jogada logo de início. Mas depois começamos a perder a bola, a querer entrar nas zonas que não conseguíamos. E foi nessas perdas de bola que nós nos expusemos para que acontecesse o que aconteceu nos lances dos dois pênaltis. A partir daí reagimos, coisa que eu não quero, repito. E fomos atrás do resultado com muito caráter, personalidade e qualidade”, avaliou.

“Acho que é preciso, dentro do mau resultado, tirar uma situação positiva. É uma equipe que está numa zona de rebaixamento, vindo de uma série de jogos negativos, com exceção dos dois últimos. Ter a capacidade de, aos 15 minutos, estar perdendo por 2 a 0 fora, num campo difícil, e ir para cima do adversário e fazer depois o resto do jogo que fez. Fizemos o 2-1 e podíamos ter feito o 2-2 em mais dois lances que o Volpi fez grandes defesas. Acho que tivemos uma reação suficiente para pelo menos trazer o empate. Fomos penalizados pela nossa má entrada no jogo”, finalizou.

O Fortaleza volta a campo no domingo (3), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileiro. O duelo será às 16h (de Brasília). Já o Grêmio visita o Fluminense um dia antes, no Maracanã.