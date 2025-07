Grêmio x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza já tem um novo desafio após vencer o RB Bragantino. O Leão do Pici viajou para enfrentar o Grêmio nesta terça-feira (29), jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O duelo era para ter acontecido há duas semanas, mas foi adiado, devido à participação do Tricolor Gaúcho nos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana.

O Imortal está na 14ª posição, com 17 pontos, com diferença de dois pontos para o Santos, time que abre a zona de rebaixamento. Até aqui, os gremistas estão com quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas em 15 partidas. A última vez que o Grêmio venceu na Série A foi no dia 1º de junho por 2 a 0, contra o Juventude, antes da pausa para o Mundial. No retorno, empatou com o Vasco e foi derrotado pelo Cruzeiro e Palmeiras. O técnico Mano Menezes segue pressionado, com cobranças do torcedor e acumulando cinco jogos sem vitórias.

Já o Tricolor de Aço está na 18ª colocação — dentro do Z-4 — com 14 pontos, acumulando três vitórias, cinco empates e sete derrotas em 15 jogos. Na última rodada venceu o RB Bragantino por 3 a 1 e quebrou o jejum de 66 dias sem triunfos. O Fortaleza tinha vencido a última vez no dia 10 de maio, quando goleou o Juventude por 5 a 0. Com Renato Paiva no comando recente do elenco, já conseguiu um empate e uma vitória, mudando também o estilo de jogo do grupo.

As equipes já se enfrentaram 22 vezes, com quatro vitórias do Fortaleza, seis empates e 12 triunfos do Grêmio. Os duelos com o Imortal como mandante, foram dez jogos, com oito partidas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. O Leão do Pici nunca venceu na casa do Imortal: são sete vitórias e três empates. O último encontro foi no Brasileirão de 2024, com vitória do time gaúcho por 3 a 1.

COMO CHEGA O GRÊMIO?

Mano Menezes tem cinco atletas no departamento médico e estarão de fora dos relacionados. André Henrique e Cuéllar estão com uma lesão muscular, Monsalve com uma luxação no ombro direito, João Pedro com uma fratura no tornozelo esquerdo e Rodrigo Ely rompeu o ligamento do joelho esquerdo.

Por outro lado, Cristaldo e Villasanti foram desfalques no último jogo, mas voltaram a treinar e podem ficar à disposição do treinador.

Na lista de pendurados estão: Tiago Volpi, Kannemann, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Monsalve, Marlon, Braithwaite, Amuzu, Igor Serrote, Alex Santana, Cristian Olivera e Villasanti.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Renato Paiva relacionou 24 atletas para a partida. No grupo que viajou, voltaram Lucero e Martínez, que cumpriram suspensão após sofrerem o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bahia no último dia 19.

Confira lista dos relacionados:

Goleiros: Magrão, Vinicius Silvestre e Cesar

Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Mancuso e Tinga

Zagueiros: Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Kuscevic

Meio-campistas: Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Matheus Pereira, Rossetto, Ryan Guilherme e Zé Welison

Atacantes: Bareiro, Breno Lopes, Deyverson, Herrera, Lucero, Marinho e Yago Pikachu

Um nome importante que ficou de fora foi Pochettino, que está no departamento médico com um estiramento ligamentar no joelho direito. Dos jogadores relacionados no últijmo jogo que também não viajaram, estão Kervin e Rodrigo.

Com Pochettino lesionado, o departamento médico tem seis atletas. Os outros cinco são Brítez (zagueiro), com edema no músculo da posterior da coxa direita desde o boletim da partida contra o RB Bragantino; Moisés (atacante) que segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta se lesionou no dia 13 de abril, no jogo contra o Internacional; David Luiz (zagueiro): Lesão no músculo posterior da coxa esquerda; João Ricardo (goleiro) : Fratura na mão esquerda e Brenno (goleiro): Fratura na mão direita.

Na lista de pendurados, estão David Luiz, Brítez, Gustavo Mancha e Zé Welison.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes

Fortaleza: Magrão; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucca Prior; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

GRÊMIO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 14ª rodada do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 29/07/2025 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

AVAR2: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)