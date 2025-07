Fortaleza mantém tabu de não vencer o Grêmio fora de casa após derrota na Série A

O Fortaleza foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, na Arena do Grêmio, em confronto atrasado pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Mais que o resultado adverso em partida realizada nesta terça-feira (29), o revés mantém o tabu negativo para o Tricolor do Pici de nunca ter vencido, em qualquer competição, o time gaúcho jogando no Rio Grande do Sul.

O primeiro confronto em solo gaúcho aconteceu em 1981, pelo Campeonato Brasileiro do ano, com o triunfo do Grêmio por 2 a 0. O duelo entre tricolores no RS aconteceu mais 11 vezes, incluindo o realizado nesta terça, com nove vitórias a favor do time gaúcho e dois empates.

A partida válida pela 14ª rodada poderia representar, mais que o fim do tabu, a chance do Leão sair da zona de rebaixamento. Entretanto, com dois gols de pênalti, ambos cometidos por Magrão e convertidos pelo atacante dinamarquês Braithwaite, o Fortaleza foi derrotado mais uma vez no Rio Grande do Sul e permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação com 14 pontos.

O Tricolor volta a campo neste domingo (3) contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Assim como o confronto contra o Grêmio, o Fortaleza busca quebrar o tabu de nunca ter vencido o Alvinegro Paulista como visitante.

