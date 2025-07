Ranking de maiores médias de públicos do Brasil em 2025; veja posições de Ceará e Fortaleza

O futebol cearense aparece entre as 15 maiores médias de público pagante do Brasil na temporada de 2025. O levantamento contabiliza jogos como mandante, com Ceará e Fortaleza se destacando. E como atuam na Arena Castelão, os números ainda possuem uma maior margem para crescimento.

Isso porque a capacidade final do estádio é de 63.903 espectadores. No ranking geral, produzido e atualizado pelo ge, o Vovô aparece na 8ª colocação, com 23.600 torcedores em 19 jogos realizados.

O Fortaleza está na 13ª posição, com 20.445. O índice foi alcançado após 21 partidas disputadas.

Legenda: A Arena Castelão é o principal palco esportivo do futebol cearense e a casa de Ceará e Fortaleza na Série A Foto: divulgação / Governo do Estado do Ceará

Dentre os nordestinos, o melhor classificado é o Bahia, que aparece em 4º, com 32.687 em 26 jogos. Já o líder nacional absoluto é o Flamengo, com uma marca de 43.265 torcedores como uma média.

Da lista, o Santa Cruz chama a atenção. Na Série D, é o 12º geral, com 12 jogos e índice de 21.003.

Maiores médias de público pagante do Brasil em 2025