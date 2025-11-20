Bom ou ruim? Santos e Vitória não vencem; veja impacto para Fortaleza e o valor de Ceará x Inter

A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro seguiu na noite desta quarta-feira (19) com jogos importantes para a competição. O Vitória visitou o Palmeiras, fora de casa, e empatou por 0 a 0. Já o Santos, outro time ameaçado, tropeçou dentro de casa contra o Mirassol e também evoluiu pouco na tabela.

Adversário direto na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza secou as duas equipes e o melhor resultado para o Tricolor seria a derrota de ambos, tendo em vista que jogaram contra times do G-4 da competição. No entanto, apesar da pontuação ter aumentado 1 ponto com relação à distância do Tricolor para sair da zona, saindo de 5 para 6 pontos, também abre uma janela de aproximação caso o Fortaleza vença o Bahia, fora de casa, nesta quarta, às 18h.

A análise, então, é que o resultado não foi bom, nem ruim, depende do Fortaleza. Se perder para o Tricolor baiano, o resultado praticamente rebaixa o Leão cearense, que teria um degrau a mais, de um ponto, em uma escalada praticamente impossível de superar de 6 pontos de distância para a primeira equipe na zona. Mas se vencer, a distância para o Santos cai apenas para 3, tornando a missão possível.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE APÓS OS JOGOS DE QUARTA

CEARÁ X INTERNACIONAL É JOGO-CHAVE

Outro jogo que aumentou de importância com relação à disputa do Z-4 foi Ceará x Internacional, nesta quinta-feira (20), às 21h30. Não pelo lado do Vovô, que está de certa forma tranquilo com relação à luta contra o descenso e tenta uma aproximação com a luta por competições internacionais, mas para o Colorado que, agora, tem a mesma pontuação do Santos e está a um ponto do Vitória, primeiro time dentro da zona.

Uma vitória alvinegra pode colocar o Inter totalmente dentro da disputa contra o rebaixamento, com o time podendo ingressar na zona já na próxima rodada. Outro jogo importante da noite é Juventude x Cruzeiro, em Caxias do Sul, às 16h. O time gaúcho também alimenta o sonho de deixar a zona, estando um ponto a frente do Fortaleza.

Tudo sobre a rodada você pode conferir no Diário do Nordeste, que trará o tempo real de todas as partidas, além da narração vibrante dos craques da Verdinha.