Santos x Mirassol pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Partida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (19), pela 34ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).
O Peixe é o 16º colocado com 36 pontos e vem vitória por 1x0 em jogo atrasado diante do Palmeiras na Vila Belmiro.
Já o Leão Caipira é o 4º colocado com 59 pontos e na zona de classificação direta pela a Libertadores.
ONDE ASSISTIR
TV Globo e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SANTOS:
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Souza; João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Guilherme e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
MIRASSOL:
Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Gabriel e Danielzinho; Alesson, Negueba e Cristian (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)