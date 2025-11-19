Diário do Nordeste
Santos x Mirassol pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Legenda: O Santos de Neymar enfrenta o Mirassol na Vila Belmiro
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (19), pela 34ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O Peixe é o 16º colocado com 36 pontos e vem vitória por 1x0 em jogo atrasado diante do Palmeiras na Vila Belmiro.

Já o Leão Caipira é o 4º colocado com 59 pontos e na zona de classificação direta pela a Libertadores.

ONDE ASSISTIR

TV Globo e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: 

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Souza; João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Guilherme e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

MIRASSOL:

Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Gabriel e Danielzinho; Alesson, Negueba e Cristian (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

