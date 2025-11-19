Fortaleza embarca com Bruno Pacheco para enfrentar o Bahia; veja relacionados e desfalques

O Fortaleza embarca nesta quarta-feira (19) para mais uma partida decisiva na reta final da Série A do Brasileirão 2025. O Leão do Pici enfrenta o Bahia em Salvador (BA), nesta quinta-feira (20), buscando seguir vivo pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro.

O técnico argentino Martín Palermo tem desfalques importantes para este clássico nordestino. O volante Lucas Sasha, titular absoluto no meio-campo do Fortaleza, completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão automática.

Além dele, o zagueiro Brítez segue de fora, mas não mais por suspensão, e sim por conta de uma pneumonia. Por outro lado, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco está recuperado de uma lesão no tornozelo e foi relacionado para o jogo.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre

: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre Laterais : Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa

: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa Zagueiros : Marcelo Benevenuto, Gastón Ávila e Lucas Gazal

: Marcelo Benevenuto, Gastón Ávila e Lucas Gazal Meio-campistas : Lucas Crispim, Pablo Roberto, Pochettino, Rossetto, Pierre e Matheus Pereira

: Lucas Crispim, Pablo Roberto, Pochettino, Rossetto, Pierre e Matheus Pereira Atacantes: Allanzinho, Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Herrera

RETORNOS IMPORTANTES NO LEÃO

Por outro lado, o time tem retornos importantes. O meio-campista Matheus Pereira retorna ao time após ser expulso contra o Grêmio. Ele deve ocupar justamente a vaga que será deixada pelo volante Lucas Sasha no setor de meio-campo.

Além dele, o centroavante paraguaio Adam Bareiro também retorna de suspensão. O jogador havia completado a série de três cartões amarelos e desfalcou o time contra o Atlético-MG. Na ocasião, Deyverson marcou três gols, acirrando a disputa pela posição.

A tendência, no entanto, é que Bareiro retorne ao time titular do Fortaleza contra o Bahia. O centroavante melhorou de desempenho nas últimas partidas e marcou gols importantes que ajudaram o Leão nesta sequência de cinco jogos de invencibilidade

NOVIDADE E DESFALQUE NA ZAGA

Outra novidade na lista de relacionados foi o zagueiro Marcelo Benevenuto, que retornou de empréstimo do Criciúma. Desde o momento do retorno, no entanto, ele estava em tratamento no departamento médico e ainda não fez sua reestreia pelo Leão do Pici.

Por outro lado, Kuscevic não foi relacionado. Ele está com a delegação da seleção do Chile e não retorna a tempo de se juntar ao elenco do Fortaleza que estará concentrado em Salvador (BA) para enfrentar o Bahia.