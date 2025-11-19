Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza embarca com Bruno Pacheco para enfrentar o Bahia; veja relacionados e desfalques

Leão tem clássico nordestino fora de casa pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:53)
Jogada
Legenda: Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza embarca nesta quarta-feira (19) para mais uma partida decisiva na reta final da Série A do Brasileirão 2025. O Leão do Pici enfrenta o Bahia em Salvador (BA), nesta quinta-feira (20), buscando seguir vivo pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro.

O técnico argentino Martín Palermo tem desfalques importantes para este clássico nordestino. O volante Lucas Sasha, titular absoluto no meio-campo do Fortaleza, completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão automática.

Além dele, o zagueiro Brítez segue de fora, mas não mais por suspensão, e sim por conta de uma pneumonia. Por outro lado, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco está recuperado de uma lesão no tornozelo e foi relacionado para o jogo.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS

  • Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
  • Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa
  • Zagueiros: Marcelo Benevenuto, Gastón Ávila e Lucas Gazal
  • Meio-campistas: Lucas Crispim, Pablo Roberto, Pochettino, Rossetto, Pierre e Matheus Pereira
  • Atacantes: Allanzinho, Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Herrera

RETORNOS IMPORTANTES NO LEÃO

Por outro lado, o time tem retornos importantes. O meio-campista Matheus Pereira retorna ao time após ser expulso contra o Grêmio. Ele deve ocupar justamente a vaga que será deixada pelo volante Lucas Sasha no setor de meio-campo.

Além dele, o centroavante paraguaio Adam Bareiro também retorna de suspensão. O jogador havia completado a série de três cartões amarelos e desfalcou o time contra o Atlético-MG. Na ocasião, Deyverson marcou três gols, acirrando a disputa pela posição.

A tendência, no entanto, é que Bareiro retorne ao time titular do Fortaleza contra o Bahia. O centroavante melhorou de desempenho nas últimas partidas e marcou gols importantes que ajudaram o Leão nesta sequência de cinco jogos de invencibilidade

NOVIDADE E DESFALQUE NA ZAGA

Outra novidade na lista de relacionados foi o zagueiro Marcelo Benevenuto, que retornou de empréstimo do Criciúma. Desde o momento do retorno, no entanto, ele estava em tratamento no departamento médico e ainda não fez sua reestreia pelo Leão do Pici.

Por outro lado, Kuscevic não foi relacionado. Ele está com a delegação da seleção do Chile e não retorna a tempo de se juntar ao elenco do Fortaleza que estará concentrado em Salvador (BA) para enfrentar o Bahia.

Foto de Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza embarca com Bruno Pacheco para enfrentar o Bahia; veja relacionados e desfalques

Leão tem clássico nordestino fora de casa pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 1 hora
pre

Jogada

34ª rodada da Série A: O que esperar de Ceará x Internacional e Bahia e Fortaleza? Assista

Rodada do Brasileirão pode ser crucial para os planos de Vovô e Leão

Redação Há 2 horas
Foto da torcida do Ferroviário no estádio Presidente Vargas

Jogada

Ferroviário oficializa SAF com europeus e diz estar pronto para ‘mudar de patamar’

Grupo europeu irá investir quantias milionárias no futebol do Tubarão da Barra

Daniel Farias 19 de Novembro de 2025
Foto de Léo Ortiz, jogador do Flamengo, e Cano, jogador do Fluminense

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025

Daniel Farias 19 de Novembro de 2025
Foto de São Paulo x Fortaleza na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Jogada

São Paulo x Fortaleza nas quartas da Copa do Brasil sub-20: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Ian Laurindo* 19 de Novembro de 2025

Jogada

Em amistoso, Brasil empata com a Tunísia em último jogo do ano

Partida foi disputada na em Lille, na França e marcou a despedida da Seleção na temporada

Vladimir Marques 18 de Novembro de 2025