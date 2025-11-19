Palmeiras x Vitória pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Partida antecipada pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19) na Série A do Brasileirão, em partida antecipada da 37ª rodada. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
O Verdão é o vice-líder da Série A com 68 pontos, mas vem de duas derrotas, para Mirassol e Santos.
Já o Vitória, está no Z4, com 35 pontos e vem de empate sem gols com o Botafogo
ONDE ASSISTIR
Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Felipe Anderson e Flaco López.
Vitória
Thiago Couto; Edu, Camutanga, Lucas Halter e Zé Marcos; Willian Oliveira, Baralhas e Matheusinho; Cantalapiedra, Erick e Renzo López.
Arbitragem
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)