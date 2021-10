Bolívia x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

A Bolívia entra em campo neste domingo (10), às 17h (horário de Brasília), contra o Peru, pela 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Os bolivianos ocupam a penúltima colocação da competição sul-americana, com seis pontos conquistados. Na última partida, derrota para o Equador. O Peru, por sua vez, ocupa a 7ª posição, com 11. Em casa, a equipe de Ricardo Gareca venceu o Chile na quinta-feira.

O triunfo pode aproximar os peruanos do G-4 da competição. Do lado boliviano, a vitória é ainda mais importante, para o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022 seguir vivo.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Bolívia

Lampe; Je. Sagredo, Jusino, Haquin, Quinteros e Jo.Sagredo; R.Vaca, Justiniano e Céspedes; H. Vaca e Marcelo Moreno. Técnico: César Farías.

Peru

Gallese; Advincula, Ramos, Callens e Trauco; Aquino e Yotun; Cueva, Peña e Flores; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

Ficha técnica

Bolívia x Peru - 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Data: 10/10/2021 (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Guillermo Enrique Guerrero Alcivar (ECU)

Transmissão: SporTV 3