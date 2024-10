Bola de Ouro: CBF e Ministério do Esporte manifestam apoio a Vini Jr

O Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifesteram apoio ao jogador Vini Jr após a derrota na Bola de Ouro. O primeiro lugar ficou com o espanhol Rodri, do Manchester City. A premiação organizada pela France Football ocorreu nesta segunda-feira (28).

Em nota, o órgão máximo de representação do esporte brasileiro publicou mensagem enaltecendo o atleta do Real Madrid e o empenho dele na luta contra o racismo.

"VOCÊ É GIGANTE, Vini Jr! E já entrou para a história do futebol, não apenas por sua incrível habilidade em campo, mas também pela incansável luta contra o racismo. A sua grandeza vai além de premiações! O esporte que apoiamos é feito com respeito. Você nos orgulha demais!", publicou o perfil oficial do Ministério.

Já a CBF, entidade máxima de representação do futebol no Brasil, publicou em perfil oficial a mensagem: "Vini, suas raízes são de ouro. Estaremos sempre juntos. Há uma nação inteira orgulhosa de você."

