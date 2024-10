Opinião: Vini Jr não ter sido Bola de Ouro é um absurdo

Não é patriotada. Vini Jr merecia a bola de Ouro pelo que fez na temporada 2024. Mas ficou em segundo na premiação da France Football, atrás do espanhol Rodri.

O período de avaliação da France Football, que organiza o Bola de Ouro, considera a temporada 2023/2024 na análise para eleger o melhor jogador do mundo. Na ocasião, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol

O desempenho, pra mim, era suficiente para que ele fosse o melhor na Bola de Ouro, mas o colegiado de 100 jornalistas não entendeu assim.

A UEFA elegeu Vini Jr como o melhor jogador da última Liga dos Campeões, competição que sempre teve um peso muito grande para a escolha do vencedor da Bola de Ouro.

Legenda: Vini Junior postou em suas redes sociais após perder Bola de Ouro Foto: Raffaele Conti 88 / shutterstock

A revolta foi tão grande quando a info vazou, que nem Vini, nem o técnico Carlo Ancelotti os companheiros de Real Madrid que estavam indicados para o prêmio compareceram.

Nada contra Rodri. Ele é um meio campista genial, e foi campeão da Premier League pelo Manchester City e da Eurocopa pela Espanha. É craque, e mereceu ganhar na edição passada da Bola de Ouro, não nessa.

Ele não teve desempenho suficiente para superar Vini. Não vou nem colocar os números de Rodri aqui, já que ele é volante e seria injusto.

Legenda: O volante Rodri, do Manchester City e da Seleção Espanhola, ganhou a Bola de Ouro de 2024 Foto: FRANCK FIFE / AFP

E não acredito que o desempenho ruim de Vini na Copa América pela Seleção Brasileira tenha um peso tão grande. Os jornalistas europeus nunca dão peso algum quando um jogador é estraordinário na Copa America.

O que mais Vini Jr precisará fazer para ser reconhecido por jornalistas europeus - maioria do colegiado da France Football - e jogadores? Me parece perseguição a ele ou até racismo. Vini é sim perseguido por jornalistas europeus e a luta dele contra o racismo deve incomodar a muitos.

Ele mesmo postou em sua conta: "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados".

Não estão mesmo, Vini, eles não estão preparados para reconhecer seu talento.