Autor do gol do Horizonte, Waldson destaca competitividade do Galo contra o Fortaleza

Neste sábado (25), o Horizonte foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 1, em sua segunda partida no campeonato Cearense de 2025. Porém, apesar do revés contra um forte adversário, o zagueiro Waldson, que entrou no segundo tempo no lugar do lesionado Bremer e marcou o único gol da equipe, destacou o desempenho do time comandado pelo treinador Leandro Campos.

“Sabemos que o Fortaleza é uma grande equipe, mas nosso time foi muito competitivo, teve personalidade, entrega e demonstramos um bom desempenho no geral. Não conseguimos a vitória, mas mostramos o que podemos produzir e que temos potencial para competir contra qualquer time. Isso é o mais importante. Fico feliz por ter ajudado o time com o gol, mas o mais importante é sempre o coletivo. Parabenizo todo o elenco, que vem mostrando que é um grupo forte e que vai brigar por coisas grandes mais na frente. A equipe lutou até o final e isso nos dá motivação para os próximos jogos”, afirma o atleta.

Reação

O Galo do Tabuleiro tem 3 pontos em 2 jogos, já que estreou com vitória diante do Ferroviário no PV. A equipe já entra em campo na próxima terça (28), contra o Barbalha, às 19h, no Estádio Inaldão. Para Waldson, o resultado negativo dentro de casa deve servir de aprendizado mas o foco já precisa ser no próximo adversário, em virtude do curto calendário da primeira fase.

“Agora é corrigir os erros e já focar no jogo contra o Barbalha na terça-feira. A gente precisa voltar a pontuar dentro da competição, que é muito curta. Não dá pra ficar dois jogos sem pontuar porque você pode acabar ficando muito atrás e não é isso que a gente quer. A gente quer brigar na parte de cima da tabela, da classificação. Tenho certeza que vamos continuar melhorando e vamos com tudo para buscar os três pontos fora de casa”, finaliza Waldson.