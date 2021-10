Atlético Cearense x Campinense pela semifinal Série D: veja local, onde assistir, horário e palpites

O Atlético Cearense já fez história na Série D do Campeonato Brasileiro ao conquistar o acesso no último fim de semana, ao passar pela favorita Ferroviária nos pênaltis na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A conquista foi gigante, muito comemorada, mas o clube ainda tem compromissos importantes com o campeonato, renovando seu objetivo: chegar na grande final.

E a Àguia inicia hoje a série de dois jogos da semifinal contra o Campinense/PB, o primeiro em casa, no Domingão, em Horizonte (CE), neste sábado (23), às 15 horas. O jogo de volta será no dia 31, às 16 horas no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

O jogo será transmitido pela elevensports.com e TV Brasil

Esportividade

Mesmo com a liberação de público no Estado, o duelo será de portões fechados, por decisão da diretoria do clube cearense. Mas para o jogo de volta, em Campina Grande (PB), a presidente do Atlético, Maria Vieira, não irá se opor em caso de liberação de torcida na Paraíba.

"O futebol em minha compreensão é um espaço de transformação humana. Eu fico imaginando os torcedores do Campinense, o orgulho e a alegria de terem seu time nesse momento de conquista. Eu não lhes furtaria esse momento. Estou falando do futebol nordestino, minha nação nordestina, meu coração nordestino, e a partilha de alegria não tem preço".

O gesto da mandatária do Atlético é louvável e mostra o clima mais leve para os dois duelos, sem a tensão da luta pelo acesso.

"A classificação vem coroar o trabalho feito no Atlético. A conquista foi muito importante, mostra a qualidade do trabalho no clube por parte de todos. O momento é especial, mas ainda temos jogos a cumprir e queremos continuar a fazer história", declarou o técnico Raimundo Wágner.

Como chegam

Para o duelo, o Atlético não deve ter desfalques e jogar completo para o jogo no Domingão.

Já o Campinense tem 3 desfalques, todos entregues ao departamento médico. O Rafinha tem luxação no joelho e lesão no ligamento colateral medial, o atacante Marcos Nunes tem estiramento na coxa e o também atacante Fábio Lima teve uma infecção intestinal.

Ficha Técnica

Competição: Série D do Brasileiro - Semifinais - Ida

Estádio: Domingão - Horizonte - CE

Data: 23 de Outubro de 2021 - 15 horas

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior - SE

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira - SE e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo - SE