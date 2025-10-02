Diário do Nordeste
Após rodada ruim, distância para sair do Z-4 aumenta para o Fortaleza; veja classificação

Leão poderia encurtar a diferença para quatro pontos mas perdeu para o São Paulo

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 22:06)
Jogada
Legenda: Com um a mais desde os 20 minutos do 1º tempo, Fortaleza perdeu para o São Paulo no Castelão
Foto: Kid Júnior/SVM

Fortaleza entrou para enfrentar o São Paulo com um objetivo claro: diminuir sua distância para sair da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão para quatro pontos. Entretanto, ao perder para o Tricolor Paulista por 2 a 0 com um a mais, nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão, viu a diferença para sair do Z-4 aumentar.

Com o maior público do Fortaleza registrado na Série A, 35.544 torcedores presentes no estádio, o Leão perdeu o jogo e também permaneceu na mesma posição na tabela, amargando na vice-lanterna da elite nacional tendo em vista que o Vitória venceu o Ceará por 1 a 0, em Salvador. Já o Juventude, empatou com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

Santos, primeiro time fora do Z-4, empatou com o Grêmio na noite da última quarta-feira (1º), chegando aos 28 pontos. O Fortaleza está na 19ª colocação, com 21 pontos. Agora, a distância para sair da zona da degola são 7 pontos com 13 rodadas a disputar.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A

  1. Flamengo | 55 pontos
  2. Palmeiras | 52 pontos
  3. Cruzeiro | 51 pontos
  4. Botafogo | 43 pontos
  5. Mirassol | 43 pontos
  6. Bahia | 40 pontos
  7. São Paulo | 38 pontos
  8. Fluminense | 35 pontos
  9. RB Bragantino | 33 pontos
  10. Grêmio | 33 pontos
  11. Ceará | 31 pontos
  12. Vasco | 30 pontos
  13. Corinthians | 30 pontos
  14. Atlético Mineiro | 29 pontos
  15. Internacional | 29 pontos
  16. Santos | 28 pontos
  17. Vitória | 25 pontos
  18. Juventude | 23 pontos
  19. Fortaleza | 21 pontos
  20. Sport | 15 pontos

* Sob supervisão de Vladimir Marques

