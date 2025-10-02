Após rodada ruim, distância para sair do Z-4 aumenta para o Fortaleza; veja classificação
Leão poderia encurtar a diferença para quatro pontos mas perdeu para o São Paulo
O Fortaleza entrou para enfrentar o São Paulo com um objetivo claro: diminuir sua distância para sair da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão para quatro pontos. Entretanto, ao perder para o Tricolor Paulista por 2 a 0 com um a mais, nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão, viu a diferença para sair do Z-4 aumentar.
Com o maior público do Fortaleza registrado na Série A, 35.544 torcedores presentes no estádio, o Leão perdeu o jogo e também permaneceu na mesma posição na tabela, amargando na vice-lanterna da elite nacional tendo em vista que o Vitória venceu o Ceará por 1 a 0, em Salvador. Já o Juventude, empatou com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.
O Santos, primeiro time fora do Z-4, empatou com o Grêmio na noite da última quarta-feira (1º), chegando aos 28 pontos. O Fortaleza está na 19ª colocação, com 21 pontos. Agora, a distância para sair da zona da degola são 7 pontos com 13 rodadas a disputar.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
- Flamengo | 55 pontos
- Palmeiras | 52 pontos
- Cruzeiro | 51 pontos
- Botafogo | 43 pontos
- Mirassol | 43 pontos
- Bahia | 40 pontos
- São Paulo | 38 pontos
- Fluminense | 35 pontos
- RB Bragantino | 33 pontos
- Grêmio | 33 pontos
- Ceará | 31 pontos
- Vasco | 30 pontos
- Corinthians | 30 pontos
- Atlético Mineiro | 29 pontos
- Internacional | 29 pontos
- Santos | 28 pontos
- Vitória | 25 pontos
- Juventude | 23 pontos
- Fortaleza | 21 pontos
- Sport | 15 pontos
