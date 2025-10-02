Após rodada ruim, distância para sair do Z-4 aumenta para o Fortaleza; veja classificação

O Fortaleza entrou para enfrentar o São Paulo com um objetivo claro: diminuir sua distância para sair da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão para quatro pontos. Entretanto, ao perder para o Tricolor Paulista por 2 a 0 com um a mais, nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão, viu a diferença para sair do Z-4 aumentar.

Com o maior público do Fortaleza registrado na Série A, 35.544 torcedores presentes no estádio, o Leão perdeu o jogo e também permaneceu na mesma posição na tabela, amargando na vice-lanterna da elite nacional tendo em vista que o Vitória venceu o Ceará por 1 a 0, em Salvador. Já o Juventude, empatou com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

O Santos, primeiro time fora do Z-4, empatou com o Grêmio na noite da última quarta-feira (1º), chegando aos 28 pontos. O Fortaleza está na 19ª colocação, com 21 pontos. Agora, a distância para sair da zona da degola são 7 pontos com 13 rodadas a disputar.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A

Flamengo | 55 pontos Palmeiras | 52 pontos Cruzeiro | 51 pontos Botafogo | 43 pontos Mirassol | 43 pontos Bahia | 40 pontos São Paulo | 38 pontos Fluminense | 35 pontos RB Bragantino | 33 pontos Grêmio | 33 pontos Ceará | 31 pontos Vasco | 30 pontos Corinthians | 30 pontos Atlético Mineiro | 29 pontos Internacional | 29 pontos Santos | 28 pontos Vitória | 25 pontos Juventude | 23 pontos Fortaleza | 21 pontos Sport | 15 pontos

