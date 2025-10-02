Fortaleza x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vindo de vitória em casa por 1 a 0 contra o Sport, na última rodada, o Fortaleza quer manter a sequência positiva nesta quinta-feira (2), contra o São Paulo, a partir das 19h30, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor de Aço venceu dois jogos consecutivos em casa (Vitória e Sport). Com Martín Palermo, o Laion mantém a invencibilidade em casa intacta e sem sofrer gols. Apesar do triunfo, o Leão do Pici segue em 19º colocado, mas com 21 pontos. Caso vença, o Tricolor sobe duas posições, na 17ª colocação.

O São Paulo, na 7ª colocação e 35 pontos, vem em um momento complicado, com quatro derrotas seguidas. A sequência acumula a eliminação para a LDU da Conmebol Libertadores, derrotado nas partidas de ida e volta. Na Série A, perdeu para Santos - fora de casa - e para o Ceará no Morumbis.

RETROSPECTO

Fortaleza e São Paulo já se encontraram 31 vezes, com 12 vitórias do Tricolor Paulista, contra nove ocasiões que o Leão do Pici levou a melhor. Na Série A do Brasileirão, foram 27 jogos no total, com o São Paulo vencendo 12 vezes, oito triunfos do Fortaleza e sete empates.

Jogando na Arena Castelão, o Tricolor de Aço venceu cinco vezes em 15 jogos, com quatro vitórias do São Paulo. As equipes já se enfrentaram este ano, no Morumbis, com um empate em 1 a 1, no dia 2 de maio.

Hernán Crespo treinou a equipe paulista em 2021. Nos três confrontos contra o Laion, foram duas vitórias do Fortaleza e um empate. O Tricolor de Aço está há cinco anos sem perder para o Soberano desde 2020 na Série A. A última vez que o São Paulo conseguiu a melhor, foi pelo placar de 3 a 2.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo precisa definir os laterais do duelo, já Mancuso (lateral-direito) e Bruno Pacheco (lateral-esquerdo) vão cumprir suspensão automática por receberem o terceiro cartão amarelo contra o Sport.

No departamento médico estão Tinga (edema muscular no adutor da coxa direita) e Weverson (edema muscular no adutor da coxa direita). Em transição, segue o Moisés, após lesão no músculo posterior da coxa esquerda desde o dia 13 de abril.

Em contrapartida, o zagueiro Brítez retorna após cumprir a suspensão por cartão no duelo da última rodada. Com isso, a tendência é que zagueiro assuma a lateral direita e Diogo Barbosa fique do lado esquerdo.

A lista de pendurados do Leão ainda tem seis atletas com Lucero, Matheus Pereira, Yago Pikachu, Lucca Prior, Deyverson e Bareiro.

COMO CHEGA O SÃO PAULO?

Hernán Crespo tem problemas para enfrentar o Fortaleza com lesões e suspensão. O zagueiro Arboleda está de fora após suspensão por cartão. Crespo pode escalar a equipe com dois zagueiros, improvisando o volante Negrucci na defesa, porque conta somente com Sabino como zagueiro no elenco principal. O treinador argentino integrou o Isac, zagueiro da categoria Sub-20, sendo relacionado para o duelo no Castelão.

Como retorno, há os meio-campistas Oscar e Marcos Antônio. Oscar passou mais de dois meses afastado, após uma lesão de três vértebras no clássico contra o Corinthians. Marcos Antônio estava com desconforto no músculo reto femoral na perna direita e já está recuperado. A expectativa é que os atletas iniciem no banco de reservas.

No departamento médico estão Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Ferraresi (lesão no adutor esquerdo), Rafael Tolói (lesão na coxa esquerda), Alan Franco (sobrecarga muscular na parte anterior da coxa direita) e Lucas (permanecerá em São Paulo para realização de trabalhos específicos).

Estão pendurados os atletas Rafael, Maik, Ferraresi, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho e Dinenno.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida serátransmitida pelo Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo

São Paulo: Rafael; Cédric, Negrucci, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Pablo Maia, Alisson e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

FORTALEZA X SPORT | FICHA TÉCNICA

Competição: 26ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 02/10/2025 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Michael Stanislau (RS)

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

VAR: Wagner Reway (SC)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

AVAR2: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)