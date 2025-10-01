Fortaleza tem problema na escalação contra o São Paulo

O técnico argentino Martín Palermo tem problemas na escalação do Fortaleza para a 26ª rodada da Série A de 2025. Do time titular que venceu o Sport no último sábado (27), o comandante não conta com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o lateral-direito Mancuso, ambos suspensos. Assim, o Leão precisa encontrar soluções para o duelo com o São Paulo, marcado para quinta (2), às 19h30, na Arena Castelão.

A dupla esteve na equipe principal em todos os compromissos da nova comissão técnica, participando diretamente da produção ofensiva. Diante do próprio Sport, o volante Sasha marca com assistência de Mancuso. Já no triunfo contra o Vitória-BA, Pacheco balançou as redes, enquanto Mancuso desarmou a bola para o gol de Breno Lopes.

Legenda: O lateral-esquerdo Bruno Pacheco foi titular no Fortaleza durante a vitória contra o Sport Foto: Ismael Soares / SVM

A questão principal é a presença de supostas peças de reposição. Na direita, Tinga (edema muscular no adutor da coxa direita) está no departamento médico tricolor, assim como Weverson (edema muscular no adutor da coxa direita), na esquerda.

Deste modo, há um impacto direto na formação de Palermo. No esquema 4-3-3, o comandante potencializou os alas e concedeu mais liberdade para avançar ao último terço. No arranjo tático, tem uma composição defensiva com três defensores em partes do jogo, se alternando para o modelo 3-4-3.

Soluções do elenco

Para a partida, caso Palermo seja mais pragmático, a alternativa é substituir pelas únicas peças do plantel que já fizeram a função ao longo de 2025. Logo. o lateral-esquerdo Diogo Barbosa seria titular junto do zagueiro Brítez, que já atuou como lateral-direito. Assim, não mexeria na estrutura tática (4-3-3), apesar das características diferentes, a exemplo do defensor, que tem menos vocação ofensiva que Mancuso.

Legenda: O lateral-esquerdo Diogo Barbosa chegou ao Fortaleza para a temporada de 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Em uma proposta mais ousada, a comissão técnica também poderia retomar dois atletas que já fizeram as funções de alas. Na direita, Pikachu, que tem atuado como titular do ataque, já desempenhou essa posição. Na esquerda, o meia Lucas Crispim também teve grande rendimento pelo próprio Fortaleza ao longo das temporadas de 2021 e 2022.

Por isso, o treino de apronto nesta quarta-feira (1º) será essencial para a definição da melhor estratégia do Fortaleza. A partida é essencial na missão pela permanência.

Decisão pela permanência

Legenda: O Fortaleza encara o São Paulo em uma decisão pela sobrevivência na Série A Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

No fim, o trabalho de Palermo é encontrar a melhor estrutura para surpreender o São Paulo. Em três jogos, o argentino conseguiu duas vitórias (Sport e Vitória-BA) e devolveu a esperança para o Fortaleza, apesar do cenário extremamente crítico. No momento, o Leão é apenas o vice-lanterna da Série A, com 21 pontos. A distância para o Santos, o primeiro fora do Z-4, é de seis. Internamente, a expectativa é consolidar uma arrancada justamente diante do tricolor paulista, o que pode gerar uma melhor posição na tabela.

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma pontuação para escapar do rebaixamento é 44 pontos, inferior a média histórica do Brasileirão (45). Para isso, a equipe cearense precisaria somar mais 23 pontos. Uma combinação de resultados possível para essa matemática requer sete vitórias e dois empates. Outra possibilidade é faturar seis vitórias e cinco empates.

De todo modo, a margem de erro é mínimo para Palermo e o Fortaleza. A cada rodada, a partida se transforma em uma nova prova de vida na Série A.