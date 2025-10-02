Vitória x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vitória e Ceará entram em campo, às 19h, desta quinta (2), pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. Enquanto o time rubro-negro vem pressionado na zona de rebaixamento, o Vozão quer se consolidar na primeira página da competição. O duelo nordestino acontece no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.

O Alvinegro chega para o duelo embalado depois de bater o São Paulo por 1 a 0, no estádio Morumbi. Com apenas dois dias de preparação, Condé terá mudança certa no meio-campo para o enfrentar o Vitória, também fora de casa. O Ceará tenta repetir a dose do primeiro turno, quando venceu o leão baiano no estádio Presidente Vargas por 1 a 0, com gol de Marllon.

Do outro lado, o Vitória vem numa sequência de quatro derrotas e um triunfo nos últimos cinco jogos. Na última rodada, na estreia do técnico Jair Ventura, a equipe rubro-negra perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre. Diante do Ceará, o time volta a ter o “apoio” do torcedor no Barradão, que cobra melhora na Série A para sair da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

O Premiere transmite o duelo na televisão. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO QUER EMBALAR

No meio da tabela do Brasileirão com 31 pontos somados, o Vozão quer voltar com mais três na contagem. Com a vitória diante do São Paulo, fora de casa, o Vozão melhorou seu retrospecto como visitante e agora tem o 8º aproveitamento da competição. Em 12 partidas longe da capital cearense, o Alvinegro somou 13 pontos.

Para o confronto em Salvador, Léo Condé tem a baixa de Dieguinho, que cumpre suspensão por conta do terceiro amarelo. O meio-campista, junto de Galeano, atuou nas 24 partidas realizadas pelo Ceará no Brasileirão até aqui. Com a baixa do “titular absoluto”, Fernando Sobral deve receber oportunidade no time inicial contra o Vitória.

Além do camisa 20, o Vozão não conta com os atacantes Fernandinho e Lucca, que estão entregues ao departamento médico. O primeiro teve uma reação alérgica e fica de fora pelo segundo jogo seguido. Enquanto o último, que veio do Internacional, trata uma amigdalite e ficou na capital cearense também.

Apesar das baixas, o Vozão tem o retorno de Aylon como opção no ataque. O atleta, que cumpriu suspensão automática no último duelo, embarcou para Salvador na terça-feira. Além dele, o volante Lucas Lima também se juntou ao grupo principal para o confronto nordestino. O jogador é mais uma opção no meio-campo para o duelo.

Ponto positivo ao longo da temporada tem sido a defesa alvinegra, que iniciou a rodada como a quinta melhor do Brasileirão. Em 24 partidas até aqui, o Vozão não sofreu gol em 8 oportunidades. O duelo contra o São Paulo foi mais uma vez em que o time alvinegro entrou em campo e não teve a meta vazada.

RUBRO-NEGRO NA PRESSÃO

Em situação delicada na 18ª posição da tabela, o Vitória busca triunfar e, quem sabe, embalar na luta contra o rebaixamento. Recém-contratado, Jair Ventura fará sua segunda partida no comando do time rubro-negro.

Para o duelo no Barradão, o Leão da Barra tem os retornos dos volantes Dudu e Pepê, que cumpriram suspensão contra o Grêmio. Outros que podem ser relacionados são o meio-campista Rúben Ismael, recuperado de lesão, e o atacante Kike Saverio, que podem ser opções no banco de reservas.

Por outro lado, o departamento médico da equipe baiana conta ainda com o lateral-esquerdo Jemerson e o atacante Fabri. Ao contrário do Ceará, o Leão tem a defesa como ponto mais vulnerável nesta Série A. O Vitória é o segundo time com mais gols sofridos na competição, tendo a meta vazada 38 vezes em 25 partidas.

O ataque também segue em baixa, com apenas 20 gols marcados, o segundo mais letal da competição. O artilheiro da equipe na Série A é Renato Kayser, com sete gols marcados, seguido por Erick (ex-Ceará), com três, além de Matheusinho, que balançou as redes em duas oportunidades.

O Leão da Barra tem o sexto pior aproveitamento como mandante no Brasileirão. Em 12 partidas em Salvador, a equipe conquistou 17 pontos, somados em quatro vitórias e cinco empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Dudu, Pepê e Aitor Cantalapiedra (Matheusinho); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

VITÓRIA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: 26ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)

Data: 02/10/2025 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

ARBITRAGEM

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)