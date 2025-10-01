Abertura da 26ª rodada da Série A tem resultado bom para Ceará e Fortaleza; veja jogos
Os times cearenses entram em campo nesta quinta-feira (2)
A abertura da 26ª rodada da Série A de 2025 teve um resultado positivo para o futebol cearense. Em partida isolada nesta terça-feira (30), o Atlético-MG empatou sem gols com o Juventude na Arena MRV, em um placar que ajuda nos objetivos de momento de Ceará e Fortaleza durante o Brasileirão.
Com a igualdade, o time mineiro até subiu uma posição na tabela (13º), mas não alcançou a pontuação do Vovô: 31 x 29. Já os gaúchos seguiram em 17º, sendo o primeiro time do Z-4, com 23, e podem ser ultrapassados pelo Leão na rodada, acirrando ainda mais a luta contra o rebaixamento.
Assim, resta aos representantes locais contribuírem com os resultados. O Ceará encara o Vitória-BA nesta quinta (2), às 19h, no Barradão, enquanto o Fortaleza recebe o São Paulo, às 19h30, na Arena Castelão. A meta alvinegra é entrar no G-10, e a missão tricolor é reduzir a margem para sair do Z-4.
A 26ª rodada é retomada nesta quarta (1º), com seis jogos. Veja todos os confrontos restantes.
26ª rodada da Série A de 2025
- 30.09 (terça) - Atlético-MG 0x0 Juventude | Arena MRV
- 01.10 (quarta) - Palmeiras x Vasco | 19h, no Allianz Parque
- 01.10 (quarta) - Mirassol x Bragantino | 19h, no Maião
- 01.10 (quarta) - Sport x Fluminense | 19h, na Ilha do Retiro
- 01.10 (quarta) - Internacional x Corinthians | 19h30, no Beira-Rio
- 01.10 (quarta) - Botafogo x Bahia | 21h30, no Engenhão
- 01.10 (quarta) - Santos x Grêmio | 21h30, na Vila Belmiro
- 02.10 (quinta) - Vitória-BA x Ceará | 19h, no Barradão
- 02.10 (quinta) - Fortaleza x São Paulo | 19h30, na Arena Castelão
- 02.10 (quinta) - Flamengo x Cruzeiro | 20h30, no Maracanã