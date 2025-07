Após demissão de Carpini, Vitória anuncia Fábio Carille como novo treinador

O Vitória anunciou, neste quarta-feira (9), a contratação do técnico Fábio Carille para comandar a equipe no restante da Série A de 2025. O treinador assume a vaga deixada por Thiago Carpini, demitido ainda nesta quarta, após o time baiano ser eliminado pelo Confiança, ao perder por 1 a 0 no Barradão, em Salvador, pela Copa do Nordeste.

O clube está na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos conquistados em 12 rodadas. Além disso, fora a eliminação nesta terça (8), a equipe também já foi eliminada da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além de acumular o vice do Campeonato Baiano, perdendo para o rival Bahia.

Carille estava sem clube desde a passagem pelo Vasco, quando foi demitido em abril deste ano. Durante a carreira, teve passagens pelo Corinthians, Athletico-PR, Santos, além de Al-Wehda e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, e V-Varen Nagasaki, do Japão. Com o objetivo claro de livrar o time do rebaixamento, assinou contrato de um ano e meio de duração, sendo a 1ª experiência a frente de um clube nordestino.

* Sob supervisão do Alexandre Mota