Após briga de torcedores do Ceará, 67 cadeiras da Arena Castelão foram danificadas

A Secretaria do Esporte (Sesporte) informou na noite desta quarta-feira (8) que 67 cadeiras da Arena Castelão foram danificadas durante briga entre torcedores do Ceará no jogo contra o Guarani-SP, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Ainda segundo a secretaria, o alvinegro deve se responsabilizar pelo ressarcimento do valor referente ao prejuízo.

O confronto aconteceu no setor norte do estádio. Nas imagens é possível ver torcedores jogando cadeiras uns nos outros até a chegada da polícia, que tentou controlar a situação com tiros de borracha e bombas de efeito moral.

Foi necessário que o policiamento dividisse a torcida em duas partes, se interpondo entre elas, para evitar conflitos na arquibancada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também se pronunciou sobre o ocorrido através de sua Assessoria de Comunicação e um homem de 22 anos foi conduzido e que o tumulto teria ocorrido no segundo tempo de partida promovido por membros de uma torcida organizada no setor superior norte, próximo aos bares e banheiros da praça esportiva.

Veja a nota:

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), de serviço nas dependências da Arena Castelão, na noite desta terça-feira (6) em uma partida de futebol, conduziu um homem de 22 anos após um tumulto ocorrido no segundo tempo de partida promovido por membros de uma torcida organizada no setor superior norte, próximo aos bares e banheiros. Com a chegada das equipes, a ordem foi estabelecida e o homem conduzido para a delegacia do estádio onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no Art. 201 da Lei Geral do Esporte.