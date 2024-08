Lourenço comemora golaço de falta pelo Ceará em vitória diante do Guarani; veja lance

O Ceará vem numa sequência de recuperação na Série B. O Alvinegro não perde há quatro jogos, sendo um empate e três vitórias. A última ocorreu nesta terça-feira (6), diante do Guarani-SP, na Arena Castelão. Erick Pulga (2) e Lourenço marcaram para o Vovô o placar de 3 a 1, no resultado que garantiu mais três pontos importantes na competição. O meia comemorou o resultado e a chance de balançar as redes para o Vovô.

Lourenço marcou o segundo gol do Alvinegro. De fora da área, em cobrança de falta, o volante chuto com força para mandar a bola no ângulo da trave e virar o marcador para o Alvinegro, que até o momento empatava com o Guarani. O jogador celebrou a postura do time.

"Feliz. Primeiro pela disposição da equipe, segundo pelo gol, pela atuação. Acho que o Guarani veio um pouco diferente do que a gente imaginava mas, graças a Deus, a gente pode consertar e sair com a vitória", disse o atleta em entrevista pós-jogo ao Premiere.

O Alvinegro está em sexto, com 29 pontos somados, um a menos que América-MG e Vila Nova, equipes que estão em quinto e quarto na tabela da Série B. O time volta a campo na segunda-feira (12), quando enfrenta o Goiás fora de casa. O duelo será no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), a partir das 21h (de Brasília).

VEJA IMAGENS DO GOL DE LOURENÇO: