Ceará atualiza situação de jogadores no Departamento Médico; veja detalhes

O Ceará atualizou a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico nesta terça-feira (6), e o técnico Léo Condé segue com três atletas de fora como desfalques. O principal problema é o zagueiro Gabriel Lacerda, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho e no menisco do joelho direito.

O defensor realiza fisioterapia pré-operatória e aguarda a diminuição do processo inflamatório para realizar cirurgia e está fora da temporada.

Além dele, o atacante Facundo Barceló segue com lesão no adutor e ainda está entregue ao DM.

A boa informação fica por conta do volante Richardson, que se recuperou de fascite plantar e já iniciou transição. Embora ainda não tenha ficado disponível para o duelo contra o Guarani, o meio-campista deve acelerar o processo de transição em breve para ser liberado aos treinamentos com o restante do elenco.