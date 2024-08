Saiba quem é Lorena, goleira do futebol feminino brasileiro nas Olimpíadas 2024

Goleira da seleção brasileira de futebol, Lorena tem sido o grande nome da equipe na campanha dos Jogos Olímpicos de Paris. Em campo contra a Espanha, atual campeã mundial, a jogadora foi decisiva na vitória por 4 a 2 que garantiu a classificação do Brasil para a final olímpica, nesta terça-feira (6).

A atleta de 27 anos veste a camisa gremista desde 2019. Nascida em São Paulo, a jogadora disputa as Olimpíadas pela primeira vez. Vestindo a camisa da seleção, a goleira conquistou a Copa América de 2022.

A aproximação do futebol veio através das brincadeiras nas ruas até chegar ao esporte profissoinal, com muitas conquistas. Lorena passou por clubes como Bangu, Centro Olímpico, Sport e Grêmio até se tornar a "muralha" da seleção. Foi assim que definiu o jornal espanhol "AS".

"Ela é uma muralha. Uma das revelações do torneio de futebol feminino de Paris 2024. A goleira canarinha, que enfrenta a Espanha, está se destacando por sua extraordinária habilidade na frente do gol. Ela fez 22 defesas durante o torneio, incluindo duas em cobranças de pênaltis, e não sofreu gols em quatro partidas", ressaltou Marta Griñan, colunista do periódico espanhol.

Lorena vai em busca do inédito ouro olímpico para a seleção brasileira. Sob comando do técnico Arthur Elias, ela e as companheiras de time vão encarar os Estados Unidos na grande final do futebol nos Jogos de Paris. O duelo será no sábado (10), quando as equipes se enfrentam às 12h (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes.