Ex-Ceará, Vagner Mancini é anunciado pelo Goiás três dias após demissão no rival Atlético-GO

O técnico Vagner Mancini não tem ficado muito tempo desempregado em 2024. O treinador, que iniciou o ano e foi campeão cearense com o Ceará, já vai para o 3º clube nesta temporada.

Após ter saído do Ceará, no dia 26 de junho, ele foi contratado pelo Atlético-GO na semana seguinte, no dia 4 de julho. Porém, fez apenas oito jogos (sete à beira do gramado) no comando do Atlético-GO e não conquistou nenhuma vitória, durando somente 30 dias, sendo demitido no último sábado (4 de agosto).

O curioso é que apenas dois dias depois, na terça-feira (6), ele já foi anunciado como treinador do Goiás, maior rival do seu ex-clube.

Ele substitui Márcio Zanardi e assume o Esmeraldino na 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com sete vitórias, quatro empates e sete derrotas em 18 jogos disputados.

Outra curiosidade: a estreia no comando do time goiano será justamente contra o Ceará, na próxima segunda-feira (12), às 21 horas, no estádio Serrinha, pela 20ª rodadada Segundona, em partida que marca a abertura do 2º turno da competição.