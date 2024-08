Ceará x Guarani: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

De olho nos quatro primeiros colocados, o Ceará encara o Guarani, nesta terça-feira (6), às 21h, pela 19ª rodada da Série B. Em situações distintas na tabela de classificação, o Vozão quer se aproximar do G-4, enquanto o time paulista quer largar a lanterna da competição. O confronto está marcado para a Arena Castelão, na capital cearense.

Depois de empatar em 2 a 2 com o América-MG, fora de casa, o Ceará contou com nove dias de preparação até o duelo de hoje. O alvinegro chega para o confronto, dentro de casa, numa sequência positiva de três jogos sem derrota, com duas vitórias e um empate neste recorte. O time de Porangabuçu está na primeira página da tabela com 26 pontos conquistados em sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Em situação delicada, o Guarani ocupa a lanterna da Série B com apenas 11 pontos em 18 jogos disputados. O bugre busca uma reação na competição depois de empatar em 1 a 1 com o Amazonas e bater o Brusque por 1 a 0, na última rodada, em Campinas. Dona da segunda pior defesa da segundona com 28 gols sofridos, o confronto marca a estreia de Allan Aal no comando do time alviverde.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, Canal Goat, TV Brasil, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E RETORNOS NO VOZÃO

Devido a procedimento cirúrgico no intestino, na última quinta-feira, o treinador Léo Condé ficará dez dias longe do comando do time, segundo nota divulgada pelo clube. Enquanto isso, os treinos do Vozão, desde a semana passada, são comandados por Anderson Batatais e Renatinho Negrão, auxiliares da comissão técnica. Os dois estarão à frente do time na beira do gramado.

Além do técnico, o time tem as dúvidas sobre Richardson, que trata lesão na fascite plantar e Facundo Barceló, que tem dores no músculo adutor da coxa. O primeiro segue fora desde a 15ª rodada, enquanto o uruguaio não atua há dois jogos. Os atletas foram reavaliados ao longo da semana mas ainda sentem desconforto e devem ficar de fora.

Apesar das baixas, o Ceará terá o retorno do “garçom” do time no ano, que cumpriu suspensão automática. O líder nas assistências do time no ano é o argentino Lucas Mugni que já deu oito passes para gol. Em entrevista recente, o meio-campista destacou bom momento com a camisa alvinegra e deve retornar ao time inicial do vovô na vaga ocupada por Jorge Recalde diante do América-MG.

ARTILHARIA ALVINEGRA

O setor ofensivo do Ceará voltou a ser eficiente na Série B. O Vozão encerrou a última rodada como segundo melhor ataque da competição com 28 gols marcados. O número deixa o time de Porangabuçu atrás apenas do Santos, que soma 30 tentos assinalados.

Saulo Mineiro puxa a artilharia do Vozão na segundona com cinco gols marcados. Ele é seguido por Erick Pulga e Facundo Barceló, com quatro tentos assinalados cada. Ao balançar as redes adversárias em duas oportunidades nos dois últimos jogos, Aylon aparece na lista com três em toda competição até aqui, mesmo número de Lourenço.

A lista tem ainda Ramon Menezes, com dois feitos, e aqueles que balançaram a rede em uma oportunidade: David Ricardo, Rafael Ramos, Raí Ramos, Lucas Mugni e Recalde.

COMO CHEGA O GUARANI?

Com uma campanha de apenas 2 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, o Guarani anunciou seu quinto técnico na temporada, Allan Aal. O treinador paranaense, de 45 anos, chega no time de Campinas depois de estar à frente do Náutico, na Série C. Ele chega para repetir um feito que conseguiu com o Vila Nova em 2022.

“A dificuldade é muito parecida. A gente sabe que não vai ser uma missão fácil, mas eu vejo um elenco que tem condições de nos tirar dessa situação. Vamos trabalhar juntos e falar o mínimo possível. A última resposta foi muito boa, não apenas pelo resultado, mas também pelo rendimento. Vamos encarar assim, como em 2022 contra o Vila Nova, fazendo de cada jogo uma verdadeira final”, avaliou Allan Aal.

Com seis gols marcados, Caio Dantas puxa a artilharia do Guarani na Série B. Atrás dele vem Lucas Paraizo e Airton que somam dois tentos cada na competição. O time campineiro tem o 4º pior ataque, tendo balançado as redes adversárias em apenas 15 oportunidades.

Além do centroavante Caio Dantas, que já tem 31 anos, o time conta com as experiências do goleiro Vladimir, de 35, e Douglas Bacelar, que tem 34. Outra opção na zaga para Aal é um velho conhecido do torcedor alvinegro: Léo Santos. O defensor vestiu a camisa do Ceará em 19 partidas no ano passado.

O Alviverde tem três jogadores na lista de lesionados: Pegorari, Vinícius Kauê e Bruno Mendes. Os atletas estão no período de transição e o último passou por cirurgia no tornozelo direito em fevereiro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Guarani: Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias; Airton, João Victor e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X GUARANI

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 06/08/24 (terça-feira)

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Assistente 1: Fernanda Kruger (MT-FIFA)

Assistente 2: Wagner Júnior Bonfim Ledo (PR)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Charly Wendy Straub Deretti (SC-FIFA)

AVAR: Eder Alexandre (SC)