Apesar de eliminação, Fortaleza alcançou objetivo traçado para a Sul-Americana 2024

O Fortaleza atingiu a meta esportiva traçada para a Copa Sul-Americana 2024 mesmo com a eliminação para o Corinthians na noite da última terça-feira (24). O Tricolor do Pici caiu no torneio continental na fase de quartas de final.

Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, do Sistema Verdes Mares, no final de 2023, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, disse que o mínimo esperado pelo clube para a Copa Sul-Americana 2024 era chegar às quartas de final, objetivo que foi alcançado.

Veja também Jogada Fortaleza define metas para competições que irá disputar em 2024

RELEMBRE METAS DO FORTALEZA PARA 2024

CAMPEONATO CEARENSE

Mínimo esperado : chegar à final

: chegar à final Sucesso: ser campeão

COPA DO NORDESTE

Mínimo esperado : chegar às semifinais

: chegar às semifinais Sucesso: ser campeão

COPA DO BRASIL

Mínimo esperado : chegar às oitavas de final

: chegar às oitavas de final Sucesso: o que vier pela frente

SUL-AMERICANA

Mínimo esperado : chegar às quartas de final

: chegar às quartas de final Sucesso: o que vier pela frente

BRASILEIRÃO SÉRIE A

Mínimo esperado : permanência

: permanência Sucesso: o que vier pela frente

Legenda: O Fortaleza caiu demais de rendimento após perder chances de gol no início e foi derrotado Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Eliminado da Sul-Americana, o Fortaleza agora concentra suas atenções na Série A do Brasileirão 2024. O Leão é atualmente o terceiro colocado, com 52 pontos, e luta por confirmar uma vaga na próxima edição da Taça Libertadores.