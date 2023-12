Fortaleza define metas para competições que irá disputar em 2024

O Fortaleza já tem metas traçadas para as competições que vai disputar em 2024 e elas foram reveladas pelo CEO do clube, Marcelo Paz, em entrevista à Verdinha, nesta terça-feira (19). Para cada certame foi estabelecido o que seria mínimo aceitável e sucesso.

A luta por títulos é uma cobrança mais forte no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. No primeiro, onde o Tricolor luta por um inédito hexacampeonato, não se espera nada menos que chegar à final, enquanto no torneio regional o mínimo aceitável é uma semifinal. Nos dois certames, sucesso é levantar o troféu de campeão.

Na Copa do Brasil, que o Fortaleza volta a jogar desde a primeira fase, a ideia é chegar pelo menos até as oitavas de final e qualquer coisa que vier para frente será considerado sucesso. Já na Sul-Americana, em que o Leão é o atual vice-campeão, espera-se avançar pelo menos até às quartas de final.

Campeonato Brasileiro

Na Série A do Brasileiro, a meta será mais modesta que a de 2023. Se para a atual temporada a ideia era de conquistar vaga em competição internacional, para 2024, Paz acredita que a permanência pelo sétimo ano consecutivo na elite já é algo a se comemorar.

É claro que o Fortaleza vai buscar a melhor posição possível ao fim da Série A, mas o CEO do clube explica que a manutenção já garante a continuação do projeto que o Fortaleza vem executando, por isso já seria algo a ser celebrado.

O dirigente também citou o aumento significado em orçamentos que alguns clubes terão na Série A de 2024, devido às SAFs, e afirmou que a competitividade vai ser maior ainda, o que impacta numa competição mais complicada.

Metas do Fortaleza para 2024:

Campeonato Cearense

Mínimo esperado: final

Sucesso: ser campeão

Copa do Nordeste

Mínimo esperado: semifinais

Sucesso: Ser campeão

Copa do Brasil

Mínimo esperado: oitavas de final

Sucesso: o que vier pela frente

Copa Sul-Americana

Mínimo esperado: quartas de final

Sucesso: o que vier pela frente

Série A

Mínimo aceitável: permanência

Sucesso: o que vier pela frente