Corinthians x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A terça-feira (24) é de decisão pela Copa Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza entram em campo na Neo Química Arena em busca de uma vaga na semifinal da competição. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília).

Legenda: No jogo de ida, o Corinthians venceu o Fortaleza por 2x0 no Castelão Foto: LC Moreira

O desafio do Leão do Pici, fora de casa, é muito grande. No jogo de ida, o Timão conseguiu vencer por 2x0 dentro do Castelão e chega com vantagem no placar para o duelo em Itaquera, onde o Fortaleza nunca venceu na história do confronto. Agora, a equipe tricolor precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar no SBT, ESPN e Disney+. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O CORINTHIANS

Seguro com a vantagem construída no jogo da ida, o Corinthians chega confiante para confirmar a classificação diante do seu torcedor. No último confronto pelo Campeonato Brasileiro, a equipe paulista aproveitou a boa fase e venceu o Atlético-GO por 3x0, mas segue na zona de rebaixamento.

Legenda: Timão comemorou vitória por 3x0 diante do Atlético-GO na última rodada do Brasileirão Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Pela vantagem construída na Sula e a prioridade no Brasileirão, Ramón Díaz vai colocar em campo um time alternativo, assim como fez no primeiro duelo. O Timão ainda não pode contar com Alex Santana, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios, no departamento médico. Já Héctor Hernández não está inscrito na competição. Memphis Depay, que estreou no fim de semana, deve começar a partida no banco de reservas.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Depois da goleada por 4x1 em cima do Bahia, pela Série A do Brasileirão, o Fortaleza parece ter recuperado a confiança para tentar reverter o placar adverso diante do Corinthians. O time embarcou para São Paulo na manhã da última segunda-feira (23) e recebeu o apoio do torcedor no aeroporto.

Legenda: Jogadores embarcaram com apoio da torcida Foto: Ismael Soares/SVM

Disposto a quebrar um tabu e garantir a vaga nas semifinais, Vojvoda vai a campo com força máxima. Entretanto, o treinador ainda não pode contar com Bruno Pacheco, Moisés, Lucas Sasha e Santos, todos no departamento médico. Já Eros Mancuso não foi inscrito nesta fase da competição e é baixa no duelo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon (Charles), Carrillo e Igor Coronado; Talles Magno e Pedro Raul. Treinador: Ramón Díaz.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Marinhi, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | CORINTHIANS X FORTALEZA

Data: 24/09/2024

Local: Neo Química Arena

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: SBT, ESPN, Disney+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistente 1: Claudio Urrutia (CHI)

Assistente 2: Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)