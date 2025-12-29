Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aos 40 anos, Juninho Quixadá acerta com Quixadá para o Cearense e pretende se aposentar no clube

O experiente atleta já se apresentou ao clube e vai disputar o Campeonato Cearense de 2026 pelo Canarinho do Sertão

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:34)
Jogada
Legenda: O experiente atleta já se apresentou ao clube e vai disputar o Campeonato Cearense de 2026 pelo Canarinho do Sertão

O Quixadá acertou a contratação do meia-atacante Juninho Quixadá, de 40 anos. O experiente atleta já se apresentou ao clube e vai disputar o Campeonato Cearense de 2026 pelo Canarinho do Sertão. A intenção de Juninho é de se aposentar ao final do campeonato.

Juninho Quixadá ganhou destaque na Europa pela história escrita na Bulgária. O meia virou ídolo do Ludogorets Razgrad ao disputar sete temporadas pela equipe e conseguir grandes feitos. Na equipe búlgara, ele disputou a Champions League duas vezes, enfrentando times como Real Madrid, PSG, Arsenal e Liverpool.

No futebol cearense, o meia começou a carreira no próprio Quixadá e, posteriormente, atuou por Ceará, Ferroviário, Maracanã, Tirol, Baturité e Tiradentes e Horizonte.

Veja também

teaser image
Jogada

Lucas Mugni confirma saída do Ceará e se despede da torcida

teaser image
Jogada

Paulo Baya deixa o Ceará e retorna ao Primavera para o Paulistão

teaser image
Jogada

Yago Pikachu, do Fortaleza, se aproxima de acerto com o Remo para 2026

teaser image
André Almeida

Experiência com SAF's e perfil técnico: quem é Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza

Assuntos Relacionados
Foto de Yeison Guzmán, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza empresta o meia Yeison Guzmán para o América de Cali

Guzmán já estava no radar da equipe colombiana e tinha o aval do técnico David González, que gosta do estilo de jogo do atleta

Fernanda Alves Há 1 hora
Yago Pikachu comemorando gol do Fortaleza contra o América-MG

Jogada

Yago Pikachu, do Fortaleza, se aproxima de acerto com o Remo para 2026

Jogador de 33 anos defendeu o Tricolor em cinco temporadas

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Juninho Quixadá, novo reforço do Quixadá

Jogada

Aos 40 anos, Juninho Quixadá acerta com Quixadá para o Cearense e pretende se aposentar no clube

O experiente atleta já se apresentou ao clube e vai disputar o Campeonato Cearense de 2026 pelo Canarinho do Sertão

Samir de Carvalho* Há 2 horas

Jogada

Paulo Baya deixa o Ceará e retorna ao Primavera para o Paulistão

Jogador de 26 anos teve pouco espaço no Alvinegro

Redação 29 de Dezembro de 2025
Filipe Luís em ação no comando do Fortaleza

Jogada

Fim da novela: Filipe Luís renova com o Flamengo até 2027

Treinador iniciou como técnico da equipe principal em outubro de 2024

Redação 29 de Dezembro de 2025
jogadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda, dia 29 de dezembro de 2025

Redação 29 de Dezembro de 2025