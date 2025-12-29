Aos 40 anos, Juninho Quixadá acerta com Quixadá para o Cearense e pretende se aposentar no clube O experiente atleta já se apresentou ao clube e vai disputar o Campeonato Cearense de 2026 pelo Canarinho do Sertão

Escrito por Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br 29 de Dezembro de 2025 - 11:14 (Atualizado às 12:34)