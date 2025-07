Antes de embarque, Fortaleza faz último treino nesta terça-feira; veja agenda

O Fortaleza se prepara para retomar a agenda de jogos. O próximo compromisso do Tricolor do Pici é diante do Bahia, nas quartas de final da Copa do Nordeste. A delegação embarca rumo a Salvador em voo fretado no fim da tarde desta terça-feira (8).

Antes, o grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda realizada o último treinamento. O grupo realiza as atividades no período da manhã, no Centro de Excelência Alcides Santos. O duelo entre as equipes será na quarta-feira (9), na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília).

As equipes se enfrentam em duelo eliminatório. Logo após a partida, o grupo retorna também em voo fretado ainda na madrugada. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

AGENDA

Terça-feira (8 de julho)

- Treino no Alcides Santos (manhã);

- Embarque para Salvador no fim da tarde.

Quarta-feira (9 de julho)

- 21h30: Bahia x Fortaleza, na Arena Fonte Nova

- Retorno para Fortaleza na madrugada.