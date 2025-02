Análises sobre os inícios de temporada do Fortaleza | Jogada do Leão #04

O Fortaleza iniciou a temporada 2025 com seis jogos de invencibilidade, deixando a marca após perder o Clássico-Rei na 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Um início parecido na era Vojvoda foi em 2023, com a mesma quantidade de partidas sem derrotas do tricolor. Os começos de temporada são importantes para analisar os primeiros passos da equipe e projetar o que terá de positivo para o restante do ano.

O quarto episódio do Jogada do Leão, que tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações de Paulo Matheus, apresentador na página Expresso Tricolor, e o Marcos Matheus, da página Bora Leão. Os dois vão comentar as visões sobre os inícios de temporada do Laion e como isso reflete no restante da temporada.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Spotify.

Assista ao vídeo: