Temperatura global pode aumentar 2,6°C até 2100, aponta relatório da ONU

Com os esforços atuais para conter a crise climática, a temperatura global pode aumentar 2.6°C até 2010. A previsão é de um relatório da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCC) apresentado nesta sexta-feira (8).

Os pesquisadores avaliaram o impacto das medidas que passaram a ser tomadas com os acordos de Paris e de Cancun. Em 2010, a previsão era de que a temperatura subisse de 3,7 a 4,8°C até 2100.

Em 2015, a previsão de aumento reduziu para 3 a 3,2°C. Neste ano, uma nova redução foi anunciada. Este é o sexto ciclo de avaliação do órgão.

A avaliação da convenção é que esforços para aumentar o apoio à ação climática tiveram aumento significativo, mas ainda não são o bastante. A previsão de aquecimento deve ser limitada a 1,5°C.

"As emissões globais até o momento não estão alinhadas com os caminhos de mitigação consistentes com o objetivo do Acordo de Paris nem estão alinhados com objetivos de redução de emissões a longo prazo", aponta o documento.