Planeta teve o agosto mais quente da história em 2023, aponta agência americana

A Agência Americana Oceânica e Atmosférica (NOAA) apontou que o mês de agosto deste ano pode ter sido o mais quente da história da Terra. As informações são do g1.

Conforme os cientistas dos Centros Nacionais de Informação Ambiental da NOAA, a temperatura média global em agosto foi de 1,25°C (ou 2,25 graus Fahrenheit) acima da média do século 20 – o valor foi 0,29°C acima do registrado em 2016.

A cientista-chefe da NOAA, Sarah Kapnick, afirmou que esses recordes de temperatura estão relacionados com as emissões de gases de efeito estufa.

África, Ásia, América do Norte e América do Sul foram os quatro continentes com o agosto mais quentes, enquanto a Europa e a Oceania registraram o segundo agosto mais quente da história.

Agosto de 2023 foi também o quinto mês consecutivo em que a temperatura média da superfície do mar atingiu um recorde máximo para o mês. No geral, o mês estabeleceu um recorde para a maior anomalia mensal da temperatura da superfície do mar (+1,85°F ou +1,03°C) de qualquer mês nos 174 anos de existência da NOAA.

Mais recordes

Junho, julho e agosto tiveram as temperaturas mais elevadas já registradas no Hemisfério Norte, segundo o Observatório Europeu Copernicus. O resultado ficou 0,66°C acima da média no período 1991-2020, que já havia batido o recorde do aumento das temperaturas médias do planeta devido à mudança climática. O número supera ainda ao recorde anterior, de 2019.