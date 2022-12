Antúrio: veja como cuidar e o que significa a planta

O nome antúrio pode não ser tão comum, mas a planta é uma das mais conhecidas e presentes em diferentes ambientes devido às suas flores. E cuidar dessa espécie não é difícil, o que faz com que venha conquistando cada vez mais pessoas.

Com um estilo delicado, que dá um toque de charme às casas, consultórios, empresas e outros locais, o antúrio é um clássico do paisagismo. Ele está presente até mesmo em algumas estampas de roupa.

Se você quer saber mais sobre a planta, formas de cultivar, dicas de cuidados no dia a dia e outras informações, acompanhe este texto!

Principais tipos de antúrio

Legenda: O antúrio branco é um dos tipos da planta que agradam Foto: Shutterstock

Existem centenas de espécies da planta. A paisagista Kátia Crespo* explica que o antúrio é um nome popular para todas as espécies do gênero Anthurium, uma família com mais de 600 espécies, sendo mais de 150 só no Brasil – muitas delas distribuídas entre a Mata Atlântica e a Amazônia.

Uma das mais populares é o Anthurium Andraeanum, facilmente encontrado em lojas de plantas. E não é preciso pronunciar o difícil nome oficial ao fazer a sua compra. Basta pedir por um antúrio.

De acordo com a profissional, a principal característica dessas plantas é que elas são epífitas, ou seja, vivem nas árvores e que precisam de pouca água. A maioria tem crescimento lento, além de ter poucas pragas. E são muito resistentes.

Além disso, o antúrio é uma planta baixa, que chega a ter, no máximo, 1 metro de altura. Isso faz com que seja uma boa opção para ter dentro de casa, embora a maioria prefira cultivar no jardim ou em outros ambientes externos.

Tem, ainda, folhas bastante longas e cores intensas, especialmente o antúrio vermelho, que está entre os mais conhecidos e um dos preferidos da maioria das pessoas. Outras opções que também agradam são o antúrio branco e o rosa.

Mas de nada adianta se encantar pela beleza da planta se não forem tomados os cuidados corretos. A boa notícia é que cuidar de antúrio é muito simples, sendo uma boa opção até mesmo para aqueles que nunca tiveram plantas. Confira algumas dicas que vão ajudar!

Como cuidar de antúrio

Legenda: O antúrio se adapta bem tanto nos ambientes internos, como em vasos colocados em salas e varandas fechadas, como nos externos Foto: Shutterstock

A paisagista explica que os antúrios não precisam de muita água para sobreviver. “Em um vaso de 30 cm de altura, regar com um copo de água por uma vez na semana já é suficiente”, afirma. Já durante o verão, quando as temperaturas ficam mais altas, pode ser necessário aumentar essa frequência e regar duas vezes por semana.

Eles se adaptam bem tanto nos ambientes internos, como em vasos colocados em salas e varandas fechadas, como nos externos. Tudo é uma questão de fazer a escolha certa, avaliando principalmente o tamanho que a planta pode chegar e o espaço disponível. Outro ponto positivo é que o antúrio convive bem com outras espécies.

Como cuidar de antúrio vermelho no vaso?

Para quem pretende cultivar antúrio em vasos, a principal dica é deixar perto de um local com incidência de luz solar. Por exemplo: uma janela ou uma sacada. Receber a luz do sol é necessário para que ele cresça e tenha sempre flores. Mas atenção! É importante que não seja um sol direto, que pode ser prejudicial.

“O antúrio gosta de local de meia sombra, ou seja, um ambiente iluminado, mas sem luz solar diretamente nele. Por esse motivo são considerados um coringa para vasos dentro das residências. Tanto em vasos, como no jardim, em local de iluminação indireta, o sucesso está garantido”, diz Katia Crespo.

A dica para compor a decoração é optar por diferentes cores e tamanhos, assim você terá uma grande diversidade no ambiente escolhido.

Como fazer muda de antúrio?

Fazer uma muda de antúrio também é fácil. Primeiramente, é preciso ter um vaso de tamanho adequado e com furos no fundo.

Em seguida, a dica é fazer camadas de drenagem, colocando argila expandida, cacos de tijolos, pedacinhos de isopor e também um pouco de substrato para antúrio, que pode ser comprado em qualquer loja do ramo.

Por fim, é hora de colocar a muda, completar com mais um pouco de substrato e regar levemente.

Significado da planta antúrio

O antúrio é uma planta que chama a atenção na decoração, por ser delicada e de muito bom gosto, criando um aspecto luxuoso. Para muitos, o tom vermelho e o formato semelhante a um coração podem significar amor.

Legenda: O antúrio é uma planta que chama a atenção na decoração Foto: Shutterstock

Qual a energia espiritual do antúrio?

Além disso, o antúrio também tem um significado espiritual. Há quem acredite que ele leva energia positiva para os ambientes, garantindo uma sensação maior de bem-estar.

E é um ótimo presente para diferentes ocasiões, pois transmite desejos de boa sorte e otimismo.

Perguntas frequentes

Muita gente ainda tem dúvidas quando o assunto é cuidar de um antúrio. Mas não há grandes segredos. Listamos aqui algumas das principais:

Antúrio gosta de sol ou de sombra?

Como explicado pela profissional Kátia Crespo, o antúrio gosta de luz solar, mas não de forma direta. Portanto, a melhor escolha é deixar o vaso na sombra, mas em um local que tenha boa luminosidade natural.

Antúrio gosta de água?

Outro ponto também destacado pela paisagista é em relação à baixa necessidade de água para sobreviver. Assim, não é uma planta que precisa ser regada todos os dias. Pelo contrário, o excesso deve ser sempre evitado. O ideal é regar apenas uma vez na semana – ou duas, durante os dias mais quentes.

Como cuidar de antúrio vermelho

Os cuidados com o antúrio vermelho, assim como com qualquer outro tipo dessa planta, são bem simples. Basta ter atenção, primordialmente, ao local onde a planta irá ficar, devido à incidência do sol, e à forma de regar.

Com todas essas dicas, você já deve ter percebido que ter um antúrio não é uma tarefa difícil. É uma planta que não demanda cuidados muito complexos e, acima de tudo, é uma planta muito bonita que pode dar um toque diferente para a sua casa e transformar alguns ambientes. Aposte nesta ideia!

Katia Crespo é paisagista da @ideiaverdepaisagismo, tem formação em Paisagismo e em Economia, MBA em Qualidade e Produtividade, e cursos diversos em Jardinagem, Jardins Verticais, Irrigação Automática e outras, além de realizar visitas técnicas imersivas no Brasil e na Europa. Atua elaborando projetos e realizando consultorias de paisagismo.