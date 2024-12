2024 será o primeiro ano a superar limite de 1,5 °C de aquecimento climático

O ano de 2024 será o mais quente já registrado e será o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5 °C em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9) pelo observatório europeu Copernicus.

Após registrar o segundo novembro mais quente desde o início da compilação de dados, "há uma certeza de que 2024 será o ano mais quente nos registros" e a temperatura média superará "em mais de 1,5 °C o nível pré-industrial", informou o Serviço de Mudança Climática (C3S) do Copernicus.

Novembro, caracterizado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e a continuidade das secas históricas na África austral e na Amazônia, foi 1,62 °C mais quente que um novembro normal na época em que a humanidade não utilizava petróleo, gás ou carvão em escalas industriais.

Novembro foi o 16º dos 17 últimos meses que registrou uma anomalia de 1,5 °C na comparação com o período 1850-1900, segundo o banco de dados ERA5 do Copernicus.

A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 °C e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 °C.

O acordo se refere a tendências a longo prazo: a média de aquecimento de 1,5 °C deverá ser observada ao longo de pelo menos 20 anos para considerar o limite superado.

Considerando este critério, o aquecimento atual está em 1,3 °C. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) considera que o limite de 1,5 °C provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035. E seja qual for a evolução das emissões dos gases do efeito estufa da humanidade, estará próximo do limite, mas ainda sem registrar uma tendência de queda.

310 bilhões de dólares de danos

Segundo os cálculos mais recentes da ONU, o mundo não está no caminho adequado para reduzir a poluição de carbono e evitar um forte agravamento das secas, ondas de calor ou chuvas torrenciais já observadas, que causam muitas mortes e impactos econômicos.

As políticas atuais dos países levam o mundo na direção de um aquecimento "catastrófico" de 3,1 °C durante o século, ou de 2,6 °C caso as promessas anunciadas sejam cumpridas, segundo a ONU Meio Ambiente.

Os países têm até fevereiro para apresentar às Nações Unidas a revisão de seus objetivos climáticos até 2035, denominados "contribuições nacionalmente determinadas" (NDC). Mas os acordos mínimos da COP29 do final de novembro podem ser mencionados para justificar ambições modestas.

Os países em desenvolvimento receberam a promessa de uma ajuda anual de US$ 300 bilhões (R$ 1,8 trilhão) dos países ricos até 2035, ou seja, menos da metade de sua demanda para financiar a transição energética e a adaptação aos danos climáticos.

A COP29 de Baku terminou sem o compromisso explícito para acelerar a "transição" rumo ao fim do uso das energias fósseis, aprovada na COP28 em Dubai.

Em 2024, as catástrofes naturais, alimentadas pelo aquecimento, provocaram perdas econômicas de 310 bilhões de dólares (1,9 trilhão de reais) no mundo, anunciou na semana passada a Swiss Re, empresa suíça que atua como a seguradora das seguradoras.

Redução das nuvens?

Em 2023, o fenômeno natural El Niño se combinou com o aquecimento climático de origem humana para levar as temperaturas mundiais a um nível recorde. Como explicar o novo pico em 2024?

O ano seguinte ao El Niño "é frequentemente mais quente que o primeiro" e após um ponto máximo em dezembro-janeiro "o valor é distribuído ao longo do ano", disse à AFP o cientista Robert Vautard. Mas, em 2024, "é verdade que o resfriamento é muito lento e as causas terão que ser analisadas", acrescenta.

"Por enquanto, permanecemos dentro das margens esperadas das projeções. Mas, se as temperaturas não baixarem com mais clareza em 2025, teremos que fazer perguntas", disse.

Um estudo publicado na revista Science na última quinta-feira (5) aponta que, em 2023, a Terra refletiu menos energia solar ao espaço, devido à redução das nuvens de baixa altitude e, em menor medida, pela diminuição da camada de gelo.

Na Antártica, a camada de gelo permanece em níveis historicamente baixos desde 2023, destaca o Copernicus, com um novo recorde de derretimento observado em novembro.