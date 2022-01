Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (21/1)

Desde ontem às 11 horas a Lua está transitando por Virgem, o que significa que devemos ter muito cuidado com a irritabilidade perante a situações que saírem do controle, porque tendemos a querer controlar as coisas e pessoas à nossa volta. A organização e a estabilidade são necessidades despertadas pela influência de Virgem, mas caso essas energias não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante e impaciente.

Isso é especialmente problemático quando não conseguimos dialogar a respeito do que estamos sentindo e acabamos agindo de forma incompreensível para as outras pessoas, que não sabem o que está motivando esse comportamento.

Capricórnio

O trânsito da Lua por Virgem faz com que os nativos de Capricórnio se sintam mais confiantes, mas é preciso ter cuidado para que isso não te leve a acreditar que você já tem todas as respostas. É preciso se lembrar, nesse momento, que todos precisamos de ajuda e isso não é motivo para se sentir inseguro ou envergonhado.

Aquário

Mercúrio retrógrado e Marte ingressam em Capricórnio na próxima semana, trazendo desafios relacionados às suas responsabilidades e inseguranças. Porém, como o Sol está transitando por Aquário, é preciso se lembrar que não é preciso agir de forma drástica. Você pode transformar sua realidade com pequenas atitudes diárias.

Escorpião

A proximidade entre o Sol e Mercúrio pode impulsionar atitudes egoístas, porque amplifica o seu orgulho, fazendo com que você acredite saber o que é o melhor a se fazer - para si mesmo e para as outras pessoas, mesmo que elas discordem disso. Tente não permitir que essa teimosia gere grandes discussões.

Câncer

Nesse momento em que Mercúrio se aproxima do Sol em Capricórnio, você pode se sentir mais sortudo e autoconfiante, buscando iniciar novos projetos no trabalho. Porém, a retrogradação de Mercúrio faz com que esse não seja um momento para lançar novas ideias, porque podem surgir imprevistos de última hora.

Gêmeos

A quadratura que Mercúrio retrógrado (seu planeta regente) está formando com Urano hoje pode ter trazido decepções ou mesmo o reaparecimento de pessoas ou sentimentos do passado. A retrogradação ‘exige’ que você revise as questões pendentes em sua vida, para começar um novo ciclo livre dessa bagagem emocional.

Peixes

O signo de Peixes se relaciona com a sensibilidade, a empatia e a abnegação. Por isso, o trânsito do Sol por Aquário e da Lua por Virgem se configura como um convite para que você olhe mais para si mesmo. Cuidar do outro é algo tão natural que você pode acabar deixando de priorizar suas necessidades e, consequentemente, perder a sua identidade.

Touro

O fim da retrogradação de Vênus está se aproximando e traz encerramento para as questões que vieram à tona desde o início desse trânsito - no dia 19 de dezembro. A entrada de Marte em Capricórnio na próxima semana te leva a encarar as responsabilidades e consequências das suas escolhas.

Áries

Os nativos de Áries podem aproveitar o posicionamento da Lua em Virgem para organizar sua agenda e redefinir suas prioridades no trabalho, de acordo com os acontecimentos dos últimos dias. Esse também é um bom momento para iniciar novos hábitos, como definir um horário para dormir ou criar um ritual matinal.

Sagitário

Hoje a Lua está formando dois aspectos tensos que afloram as emoções de forma um pouco perigosa, nos deixando egocêntricos. Por isso, é muito importante se esforçar para não falar algo indevido em um momento estressante ou tomar alguma decisão extremista.

Libra

O Sol em Aquário desperta a vontade de fazer mudanças, mas é preciso esperar o fim de Mercúrio retrógrado. Além disso, o fim de Vênus retrógrado está se aproximando, assim como os desfechos para situações e sentimentos que você vem carregando há algum tempo.

Leão

Apesar de esse posicionamento lunar indicar um bom momento, principalmente no trabalho, é preciso ter cuidado para não agir como se você fosse o dono da razão. A dualidade entre a vontade de questionar imposições e a necessidade de manter a compostura geram ansiedade.

Virgem

A retrogradação de Mercúrio que está acontecendo em Aquário configura um momento difícil para você. Suas emoções são permeadas por duras cobranças e julgamentos racionais, fazendo com que você se sinta confuso e irritado. Tenha cuidado para não projetar seus problemas nas pessoas ao seu redor.



