Preta Gil comemora aniversário de ex-marido e faz declaração emocionante: 'nossos laços são eternos'

A cantora e empresária Preta Gil usou suas redes sociais, neste domingo (6), para comemorar o aniversário de 58 anos do seu ex-marido, o ator Otávio Müller. Casados entre 1994 e 1995, eles são pais do músico Francisco Gil. Os dois têm uma boa relação desde que encerraram o relacionamento.

"Pai do meu filho, avô da minha neta, meu ex-marido, meu amigo mais que amado, nossos laços são eternos, nossa família é uma preciosidade, parabéns, Otávio Müller! Saúde, saúde para que possamos continuar ver nosso filho brilhando, nossa neta crescendo linda, nossas meninas virando essas mulheres encantadoras", declarou a filha de Gilberto Gil, que disse amá-lo.

As declarações entre ambos são recorrentes. Em janeiro, ao saber do diagnóstico de câncer de intestino da ex-companheira, Otávio fez uma publicação no seu perfil no Instagram em que aparece ao lado dela e de Francisco. Na legenda, ele escreveu "amor".

Meses depois, em junho, quando Preta retornou aos palcos, ele esteve presente e disse estar emocionado com o que estava vendo. "É muito emocionante, e eu sou chorão. Quem me acompanha sabe que sou chorão", confessou na oportunidade.

O filho do ex-casal aproveitou para expor sua admiração por eles. "Impressionante como eu sou louco por vocês… que dupla e que sorte a minha", disse o multi-instrumentista. Ele, com o tio José Gil e o primo João Gil, compõem o trio Gilsons.